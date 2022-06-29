İTO Başkanı Avdagiç: 'BTM, genç girişimlerin doğum yeri olacak'

BTM'nin yılın ilk Sahne XL etkinliğinde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "BTM'de sadece Turcorn çıkarmak gibi bir iddiamız yok. Hedefimiz bu merkezin, ülkemizi kalkınmasına katkıda bulunacak tüm genç girişimlerin doğum yeri olmasını sağlamak" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimlerin desteklenmesi amacıyla kurulan ve yeni nesil yatırımcılığın anlatıldığı bir merkez haline gelen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın ilk Sahne XL etkinliğini hibrit olarak gerçekleştirdi. Merkezin Fulya'daki yerleşkesinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. BTM girişimcilerinin Sahne XL'de girişimlerini tanıtacaklarını belirten Avdagiç, "Bu, bizler için mutluluk verici bir olay. Tıpkı tarlaya ektiği tohumun aylar sonra hasadını gören çiftçinin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu etkinliğimizi daha büyük ve global ölçekte bir etkinlik halini getirir, daha çok girişimcimizle yatırımcıyı sahnemizde buluştururuz. Son 4 yılda çok ve büyük işler yaptık. Girişimcilerimizin sayısını artırdık, onların yeni fikirlerini yatırımla buluşturduk. Hiç abartıya kaçmadan söylüyorum ki, 'bilginin ticarileştirilme fikrini', Türk insanının gündemine bir daha çıkmamak üzere soktuk. BTM'nin 5'inci yaşındaki sloganımız bu yaptıklarımızı yansıtıyor. İstanbul dünyanın, BTM girişimin merkezidir" dedi.

"Geleneksel yatırımcılarımızı dijital çağın yatırımcılarına dönüştürüyoruz"

Türkiye'nin yetiştirdiği yeni nesil markalarla küresel çapta büyük yatırım topladığına dikkat çeken Sekib Avdagiç, "Geleneksel yatırım araçlarının pabuçları dama atılıyor. Artık, gayrimenkule yatırım yapmak 'out' olurken; çocukların ve gençlerin ilgi alanındaki oyunlar, alışveriş platformları ve benzeri iş alanlarına yatırım yapmak 'in' oldu. Bugün biz de iftiharla ifade ediyoruz ki, değişen ve dijitalleşen dünyanın ülkemizdeki öncülerinden biri de BTM'dir. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden sadece Turcorn çıkarmak gibi bir iddiamız yok. Hedefimiz bu merkezin, ülkemizi kalkınmasına katkıda bulunacak tüm genç girişimlerin doğum yeri olmasını sağlamak. Son 5 yılda BTM girişimlerinin değerlemesi tam 395 kat arttı. BTM'nin fiziksel kapasitesi 6 katına çıktı, bünyesindeki program sayısı 7'ye yükseldi. Daha da önemlisi 18 yaşından 78 yaşına kadar uzanan geniş bir yelpazede girişimcilere destek verdik, veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Yatırım değerleme tutarı 1.5 milyar liraya ulaştı"

Girişimciliğe dair olabilecek tüm mekanizmaları bünyelerinde barındırdıkları için 5. yaşını 'Girişimin Merkezi' sloganı ile kutladıklarını belirten BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, "BTM olarak bu yılın ilk 6 ayını nasıl geçirdiğimize dair sizlere kısa bir özet geçmek isterim. 2022'nin ilk 6 ayındaki yatırımlarla birlikte BTM girişimlerinin toplam yatırım değerlemesi 1.5 milyar lirayı buldu ve Girişimlerimizin toplam satış miktarı ise 93 milyon 500 bin TL'ye ulaştı. İlk 6 ayda 1000'e yakın girişimciye hizmet etme şansı sahip olurken yine bu 6 ay içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle erken aşama girişimler için yatırımcı geliştirme program olan Yatırımcı Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdik. Beklenenin çok üzerinde bir talebin olduğu ve geçtiğimiz haftalarda ilk mezunlarını verdiğimiz bu programdan 109 iş insanı startup yatırımcısı olarak mezun oldu" dedi.

Elbaşı, "Bu vesile ile değerli başkanım Sayın Şekib Avdagiç ve yönetimine girişimcilere yönelik empatik süreçleri geliştirmemizi ve uygulamamızı sağladıkları, sadece bize değil aynı zamanda girişimcilerimizin dertlerine de ortak oldukları ve bir yol arkadaşı gibi hareket etmemizi sağladıkları için şükranlarımı arz ediyorum. BTM ekibine ve İstanbul Ticaret Odası'nın tüm personeline de buradan teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Program sonunda 14 girişimci sunum yaptı

Sahne XL etkinliğinin sunumunu teknoloji yazarı ve programcı Ahmet Can Şit yaptı. Etkinlikte Keynote Speaker olarak yer alan Levent Erden "Hıza Dayanıklılık: Zamana Değil, Hıza Dayanıklı Olma Gereği. Çeviklik Aslında Hıza Hükmetmektir" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İki bölümde düzenlenen etkinliğin ilk kısmında 7, ikinci kısmında da 7 olmak üzere toplam 14 girişimci, girişimlerini tanıttı.

Sunum yapan girişimler ise şöyle:

Smesh: Kartvizit sorununu ortadan kaldıracak bir girişim.

Rentrovi: Hem ev sahiplerini hem de kiracıları mutlu edecek bir girişim.

Kolektif Hikayeler: Üreticiliği ortaya koyarak sosyalleşme ve eğlence içeren bir platform.

Nowin Teknoloji: Oral fonksiyonlardaki problemleri erken teşhis ederek, hastaya gereken en iyi tedavi yönteminin teknolojik altyapısını kullanarak çözüme kavuşturuyor.

Ara Robotik: Geniş ticari zeminlerin bakımı için harcanan emek, enerji, zaman ve maliyetten yüksek oranda tasarruf edilmesini sağlıyor.

Alter8: Dinamik bir yaşam tarzını tercih eden genç yetişkinler için geçici, akıllı ve mikro ölçekli yaşam ünitelerinden oluşan bir barınma ağı.

Playtrick: Dünya çapında hit oyunlar geliştirerek insanların hayatlarında eğlenceli zamanlar yaşamalarını amaçlayan oyun şirketi.

Hiperaktif Kredi: Riskin önceden doğru tahmin edilmesi için akıllı kredi çözümler sunan bir fintech şirketi.

MUSIWARS: Sarkı sözü yazarları ve beste üreticileri için Türkiye'nin global anlamdaki ilk ve tek dijital pazaryeri ve aynı zamanda yetenek yönetimi platformu.

Ocalis: Tekrarlı işlerde çalışanların kas-iskelet hastalıklarına maruz kalmasını önleyici/öteleyici dış iskelet sistemleri geliştiriyor.

Liquid Assets: Kişisel nakdi birikimleri tek bir yerden izleyebileceğiniz, güncel piyasa fiyatlarını takip edebileceğiniz ve piyasa hareketleri hakkında anlık fiyat uyarısı alabileceğiniz bir uygulama.

Postuby: Sosyal medyada ne paylaşsam derdini ortadan kaldıran, abonelerine paylaşmaya hazır içerikleri yapay zeka desteği ile sağlayan platform.

Co-Influencer: Markaları ürün ve hizmetlerine yönelik en uygun Nano ve Mikro influencerlar ile bir araya getiren dijital organik içerik üretici platformu.

Yuppy Games: Teknoloji ve üreticiliği birleştirerek yüksek kalitede mobil oyunlar geliştiriyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi