İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası 140. Yılını Kutladı

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST) Başkanı Stefano Kaslowski, " Türkiye'de yerleşik olan İtalyan Sanayi ve Ticaret Odamız 140. yılını kutluyor. İtalya'nın dünyadaki en eski ticaret odalarından biriyiz." dedi.

CCIIST'in Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlediği etkinliğe, İtalya'nın İstanbul Konsolosu Roberta Costanzo, CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaslowski, İtalya'nın dünya çapında 80 ülkede ticaret odasının olduğuna dikkati çekerken, Türkiye'de yerleşik olan İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası'nın 140. yılını kutladığını ve İtalya'nın dünyadaki en eski ticaret odalarından biri olduklarını dile getirdi.

Türkiye'deki odanın da bunların arasında en eski ve en aktif olanlarından biri olduğunun altını çizen Kaslowski, şunları kaydetti:

"Akdeniz ülkesiyiz ve İtalya ile Türkiye arasında çok ciddi, stratejik, ticari, dostluk anlamında çok büyük bağlar var. CCIIST olarak bu bağları pekiştirmeye iki tarafta yaşayan iş insanlarımızın pazar arayışlarına, teknoloji arayışlarına aracı olup imkan sağlamaya çalışıyoruz. Burada birçok faaliyetimiz var. Bunları da yürütmekten ve ben şu anda bu derneğin başkanı olmaktan çok gurur duyuyorum. Aynı zamanda İtalyan kökenli bir ailedenim. Ama İstanbul doğumluyum. O açıdan kalbimde iki ülkeyi de çok yakın tutuyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. İki ülke arasında benzerlikler çok fazla. Birincisi çok girişken ülkeleriz. Yediğimiz gıdalar çok benziyor. O yüzden Akdeniz ülkesi olarak sıcak kanlı insanlarız. Aynı zamanda çok dinamik ortamlarda yaşıyoruz. ve ayakta kalmayı sürekli bilen bir topluluğuz."

Kaslowski, Türkiye'nin Avrupa'yla beraber yaşayan, Avrupa'yla stratejik ortaklıkları olan iki yönlü bir konumda olduğunu belirterek, "Bu yeni dünya düzeninde Amerika'nın başlattığı daha korumacı politika çerçevesinde Türkiye-İtalya ve Türkiye-Avrupa arasında çok daha ciddi stratejik işbirlikleri imkanları da doğdu." diye konuştu.

Stefano Kaslowski, bu süreçte çok faal olduklarının ve mevcut köprüleri pekiştirmeye, geliştirmeye çalıştıklarının altını çizdi.