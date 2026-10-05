İtalya Büyükelçisi Manzo, Antalya'daki Uzay Kongresi'nde uzayın önemini anlattı

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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, uzay araştırmaları ve sektörünün vatandaşların yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, "Uzay sektörü sağlık, enerji ve güvenlik gibi alanları da etkiliyor, bu nedenle uzay çalışmaları İtalya açısından önem taşıyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Manzo, ülkesinin Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne en başından beri inandığını belirterek, "Türkiye'nin harika ev sahipliği yapacağını ve Antalya'nın mükemmel bir lokasyon olacağını biliyorduk." dedi.

Daha önce İtalya'nın kongrenin ana sponsoru olmasının nedenine ilişkin soru sorulduğunu belirten Manzo, ülkesinin uzay alanında uzun yıllara dayanan öncü role sahip olduğunu söyledi.

Manzo, İtalya'nın 1964'te Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından uzaya uydu gönderen ve yörüngeye yerleştiren üçüncü ülke olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İtalya uzay alanındaki öncü rolünü hiç terk etmedi. İtalyan hükümeti uzay alanını öncelik haline getirdi. Uzay araştırmalarının ve uzay sektörünün vatandaşların yaşamını doğrudan etkilediğine inanıyoruz. Uzay sektörü sağlık, enerji ve güvenlik gibi alanları da etkiliyor, bu nedenle uzay çalışmaları İtalya açısından önem taşıyor. Yaklaşık iki yıl önce Axiom Mission 3 kapsamında İtalyan ve Türk astronotlar birlikte uzayda görev yaptı. Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliği gökyüzünün ötesine ulaştı."

Uzay ekonomisi 600 milyar doları aştı

TUA Başkanı Yusuf Kıraç da IAC'nin küresel uzay topluluğunun en önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek, kongrenin dünyanın dört bir yanından önde gelen isimleri bir araya getirdiğini ve uzayın geleceğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişi için önemli platform sunduğunu söyledi.

Kıraç, küresel uzay ekonomisinin 600 milyar doları aştığını ve büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, uzayın küresel ekonomideki öneminin giderek arttığına dikkati çekti.

Dünya genelindeki yörünge fırlatma sayısının 2018'de 114'ten 2024'te 324'e yükseldiğini belirten Kıraç, bu artışın uzaya erişim ve uzay hizmetlerine yönelik küresel talebin büyüdüğünü gösterdiğini kaydetti.

Uzay faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi ve uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması için uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapan Kıraç, ülkelerin tamamlayıcı kabiliyetlerini bir araya getirmesinin ve güvene dayalı ortaklıklar kurmasının geleceğin uzay faaliyetleri açısından önem taşıdığını anlattı.

Kaynak: AA