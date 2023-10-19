Istranca Ormanları'nda Mantar Bolluğu

TÜRKİYE'nin önemli mantar yetişen alanlarından olan Istranca Ormanları'nda bu yıl mantar bolluğu yaşanıyor. Gün boyu ormanda mantar toplayanlar, ürünleri kilosu 120 ile 150 lira arasında ihracatçı firmalara satıyor.

Türkiye'nin en önemli mantar yetişen alanlardan biri olan Istranca Ormanları'nda, son yılların en bereketli yılı yaşanıyor. Daha önceki yıllarda mantar toplamaya gelenler eli boş dönerken geçen yılın ardından bu sene de bol mantar yetişti. Sabah erken saatlerinde ormana giren mantar toplayıcıları ellerindeki sepetleriyle gün boyu çalışıp, topladıkları ürünleri, firmalara götürüp kilosu 120 ile 150 lira arasında satıyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 20 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, bu yıl mantarın bol ve kaliteli olduğunu söyledi. Mert, Bu sene maşallah çok iyi. İki hafta önceki yağmurlardan sonra bayağı bereketli oldu. Şuan en çok bolet mantarı çıkıyor, porçini dedikleri İtalyanların. ve çok bereketli bunun birkaç çeşidi oluyor. Birinci kalitesi, ikinci kalitesi oluyor. Avrupa'nın talep gösterdiği siyah kafa dediğimiz özellikle İtalyanlar buna bayılıyorlar. Fiyatlarımız güzel, köylüden kilosunu 150 liradan alıyoruz biz de fabrikaya veriyoruz. Artık fabrika ne kadara satıyor tabi onu bilemiyoruz. Ama bu yıl mantarın bereketli olduğunu söyleyebilirim dedi.

'BU SENE BEREKET VAR'

Istranca Ormanları'nda yıllardır mantar toplayan Rasim Ustaoğulları, bu yılın çok bereketli olduğunu söyledi. Bolet mantarının çok olduğunu belirten Ustaoğulları, Mantarın durumu da çok kaliteli. Topladığımız mantarların kilosu gün gün değişiyor. Bazen 10 kilo, bazen de 20-30 kiloyu buluyor. Tabi yağışlı havanın da etkisi oluyor. Mantar kolay toplanmıyor, zor ve yorucu oluyor. Ama dilenip günde 3 bazen de 4 kez çıktığım da oluyor dedi. Mantar toplayanlardan Münevver Uygun, bu yıl mantarın bol olması nedeniyle toplayanların sayısında da artış olduğunu belirterek, Ben toplamaya başlayalı 3 gün oldu. Bayağı topladım ve iyi gidiyor. Bu sene toplayan çok olduğu için az buluyoruz ama gayet güzel var. mantar satış fiyatımız da tatmin edici ve gayet güzel diye konuştu.

İhracatçılar, Istranca Ormanları'nda yetişen mantarlar, firmalar aracıyla İtalya, İspanya, Almanya'nın başı çektiği Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Bolet mantarına en fazla ilgiyi İtalya ve İspanya gösteriyor.