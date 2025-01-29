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İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, 2024 Yılının Önemli Fotoğraflarını Seçti

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, 2024 Yılının Önemli Fotoğraflarını Seçti
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İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2024 yılına damga vuran olayların fotoğraflarını inceledi ve çeşitli kategorilerde ödüllendirdi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taşkent, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç" karesini seçen Taşkent, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan" fotoğrafını tercih etti.

Taşkent, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karesini tercih eden Taşkent, "Spor" kategorisinde ise oyunu Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

İSTKA Genel Sekreteri Taşkent, fotoğrafların yazıya göre akılda kalmasının daha etkili olduğunu ve bundan dolayı fotoğraf seçimi yaparken 2024 yılının önemli anlarını hatırladığını söyledi.

Taşkent, dünyanın dört bir yanında çekilen fotoğrafları incelerken, acısıyla tatlısıyla nice olayların yaşandığı 2024 yılını tekrar bir gözden geçirmiş olduğunu ifade ederek, "Bellekte pek çok iz bırakan sahne ekranımıza yansıdı. Bu çalışmalardan dolayı bu zorlu şartlarda görev yapan tüm Anadolu Ajansı ekibini, muhabirlerini, foto muhabirlerini tebrik ederim. Bundan sonraki çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
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