Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor

Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hazineye ait İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; 12 milyar 500 milyon TL'lik muhammen bedel ile satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkaracak.

SATIŞ BEDELİ BELLİ OLDU

12 milyar 500 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılacak İstikbal Mobilya'yı almak isteyenler son tekliflerini; 29 Eylül saat 16.30'a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'na elden teslim edebilecek.

AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

İhale; 30 Eylül saat 10.00'da TMSF'de başlayacak ve kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSoner tekin:

satan satana kaçan kaçana çalan çalana

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

kağıt üzerinde satacaklar ama para hazineye değil,yandaşalara gidecek

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Az 3 katı geçirmediniz millete , şimdi iş yok artık tabi başkasına yine geçireyim kaçayım diyorsunuz :)

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