İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Gıda üretimine kar odaklı değil, strateji odaklı bakmalıyız" - Haberler

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Tarımsal hasılamızı yeni ve etkin politikalar ile artırmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Özellikle temel gıda maddelerinin üretimine kar odaklı değil, strateji odaklı bakmalıyız." açıklamasında bulundu.

İSTİB açıklamasına göre, Kopuz, borsanın haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, gıdanın önemine değindi.

Dünyanın ana gündem maddesinin gıda olduğunu belirten Kopuz, "Gelişmiş-geri kalmış, sanayileşmiş-sanayileşmemiş, kaynak fakiri-petrol zengini, stratejik öneme sahip veya değil, savaşta veya barış içinde, her ülkenin ana gündemi gıda." ifadesini kullandı.

Bunun ana nedeninin gıda fiyatlarının hızla yükselmesi olduğunu dile getiren Kopuz, "Dünya tahıl ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan iki ülkeden birinin diğerini işgali ile bir gıda krizi beklentisi de artıyor. Maalesef bu tip konularda, gerçekten bir krizi doğuracak şartların var olmasına bakmadan, bir söylenti çıkması bile yetiyor. Herkes kriz olacakmış gibi pozisyon alıyor ve bu durum da fiyatları daha da artırıyor." açıklamasına bulundu.

Türkiye'nin, Ukrayna limanlarından 20 milyon ton tahıl çıkarılması amacıyla güvenlik koridoru için mesai harcadığını aktaran Kopuz, bunun gerçekleşmesi durumunda, tahıl arzında bir nebze rahatlama yaşanabileceğini, bununla birlikte, dünyadaki koşullar değişmedikçe, bu çözümün etkilerinin de geçici olacağını dile getirdi.

Kopuz, ne kadar süreceği belli olmayan Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden korunmak için, tarımsal üretimin artırılması ve yeni tedbirler alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce gıdada piyasanın dengelenmesi için tüm dünya gibi bizim de harekete geçmemiz gerektiğini vurgulamıştık. Bu kapsamda hububatta gümrük vergisi sıfırlanmasının, tarımsal desteklerin artırılmasının ve dökme tarımsal ürünler ile canlı hayvan ihracatının bir süre için izne tabi olarak yapılmasının ülkemizin yararına olacağını ifade etmiştik. Bu talebimizin altında geleceğini öngördüğümüz hububat ve gıda krizi vardı. Neyse ki hükümetimiz, gereken önlemleri ivedilikle aldı.

Genel kanının aksine Türkiye tarımda her şeyi ithal eden bir ülke değil. Tarımsal hasılada dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ise birinci durumdayız. Ancak bu durumumuz geleceğimizi garanti altına aldığımızı göstermiyor. Çünkü çiftçimiz önümüzdeki dönemde artan maliyetler karşısında üretim konusunda çekingen davranabilir. Hükümet bu doğrultuda adımlar atıyor ve inşallah atmaya da devam edecek."

Türkiye'nin 2022 ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyümesine de değinen Kopuz, "Olağanüstü şartlarda gerçekleşen bu büyüme oranı olumlu. Ancak tarımın ilk çeyrekte sadece yüzde 0,9 büyümesi endişe verici. Tarımsal hasılamızı yeni ve etkin politikalar ile artırmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Özellikle temel gıda maddelerinin üretimine kar odaklı değil, strateji odaklı bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.