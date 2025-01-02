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İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

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Memur ve emekliler için maaş zammı konusu gündemdeki yerini korurken, en güçlü zam senaryoları belirlendi. Bu senaryolar, memur ve emeklilerin maaşlarında ne kadarlık bir artış olabileceğini gösteriyor. Ekonomik koşullar ve enflasyon oranları dikkate alınarak hazırlanan senaryolar, maaş zammının hangi seviyelerde olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak zam oranına odaklandı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranıyla belli olacak zam için kesinleşmesi en güçlü ihtimalleri sizler için hesapladık.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından şimdi de memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlar konuşulmaya başlandı. Tahminlerini ortaya koyan kendisini uzman, ekonomist, muhasebeci olarak tanıtan kişilerin afaki tahminleri yanında rakamların söylediği tahminler daha doğru sonuçlar veriyor.

ZAM ORANI NASIL BULUNUYOR?

Memur ve memur emeklilerinin zamlarını tespit etmek için öncelikle Temmuz-Aralık 2024 aylarında açıklanan aylık enflasyon verisi baz alınıyor. Bu veriye 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı da kümülatif olarak ekleniyor. Çıkan sonuç ise Temmuz-Aralık 2024'te yapılan zam oranına bölünerek bulunuyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Aralık ayı için ortalama olarak aylık TÜFE'nin yüzde 1,6 civarında gelmesi tahmin ediliyor. Biz ise yüzde 1 ile yüzde 2.5 arasında gelecek aylık TÜFE verisine göre tüm hesaplamalarımızı yaptık. 150 farklı ihtimali göz önüne alarak yaptığımız hesaplamalar ortaya çıktı.

MEVCUT MAAŞINIZA GÖRE HESAPLAYABİLİRSİNİZ

Memur ve memur emeklisi olanlar aldıkları maaşa göre alacakları zammı hesaplayarak yeni maaşlarını tespit edebilir. Örnekle ilerlemek gerekirse 40 bin lira bir memurun maaşına yüzde 12.5 oranında zam gelirse 5 bin lira zam alıyor ve maaşı da 45 bin liraya çıkıyor. 20 bin lira emekli maaşı alan memur emeklisine yüzde 12.5 oranında zam gelirse maaşına 2 bin 500 lira zam geliyor ve maaşı 22 bin 500 liraya yükseliyor.

İŞTE ZAM İÇİN TÜM TAHMİNLER

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

bu kadar zahmet çekip haber yapmayın.. Erdoğan ve Mehmet Şimşek emeklilerin üstünden geçti... memurlar durum vaziyet asayiş Berkkemal... Türkiye de neler olup bittiğinden haberi olmayan bir iktidar var.. onlar Suriye ile meşgul..

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Haber YorumlarıUsta Usta:

Hey yavrum heyyy bu ülkede emekli maaşı kadar hatta emekli maaşından fazla seyyanen zam alan memur var, memura var memur emeklisine yok

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Haber YorumlarıMurat çıracı:

MEMUR EMEKLİLERİNİ MEMURLARDAN AYIRIN MEMURA YAPILAN ZAM MEMUR EMEKLİLERİNİ DEVAMLI AŞAĞI ÇEKİYOR GÜN GEÇTİKÇE PERİŞAN OLUYORUZ. MEMURUN MAAŞINDA BULUNAN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNİ MADUR EDİYOR.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Alman sadece Wolsvagen ihracatı 250 milyar dolar, Türkiye nin toplam ihracatı 250 milyar değil. almanya da emeklilik yaşı 65. Türkiye de EYT den 40 yaşında emekli oldu herkes. ve Almanya ile emeklilik kıyaslaması yapanlar var !? Siz hükümet olsanız ne yapabilriisniz?

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Haber YorumlarıMurat çıracı:

MEMUR EMEKLİLERİNİ MEMURLARDAN AYIRIN

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Memur emeklilerini mahvettiler özel kanun çıkarıp çalışan memurun seyyanen zamını yansıtmadılar 3600 gösterge sözü vardı tutmadılar hakkım haram olsun size

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

milletvekili siyasetçiler bürokratlar üst düzey yöneticiler bir avuç mutlu azınlığın maaş emeklilik sağlık dahil hiç bir sorunu yok üstelik siz burada enayi gibi senin partin kötü benim partim iyi kavgası yaparken bunlar dışarı istedikleri zaman sizin ülkenin itibarını yerle bir ettiklerinden alamadığınız anca rüyanızda göreceğiniz vizeyi rahatça alıp istakoz manda kaymağı yemeye gidebiliyorlar ağzını açıp bana laf yetiştirmeye çalışacağınıza gözünüzü açın olanları görün

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Evet yarın TÜİK Bir yalan veri daha yayınlayacak çok umutlanmayin kafalarına göre At kosurmaca %1 açıklar geçer ??

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Haber Yorumlarıorhan yaldız:

Memur temmuzda %20 aldığına göre 2025 Ocak için %5 temmuz içinde %5 verin böylece totalde %30 almış olur. Asgari ücrete %30 verip enflasyon ezdirmedik diyebiliyorsaniz memurada Ocakta %5 Temmuzda %5 verin ezdirmedik diyebilirsiniz. Bir kesime hedef enflasyon bir kesime gerçekleşen enflasyonla zam yapmak adaletsizlik yaratir

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Yormayın ağalar kendınızı vaha vaktı var aceleye gerek yok kafanız karışırda ulke batar ondan sonra Allah diin imannsomurusu yapın sahtesınız

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