İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakamlar

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. 2025 yılı itibarıyla 16,5 milyon emekliye yapılan yüzde 15,75'lik maaş zammının ardından, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.

İKRAMİYELER ÖZELLİKLE TABAN MAAŞ ALANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. Birkaç gündür emekli ikramiyelerine artış yapılabileceğine dair gelişmeler basına yansıyor. Uzmanlar, bayram ikramiyelerinin enflasyona göre güncellenmediğini ve paranın satın alma gücünün düştüğünü belirterek, mutlaka bir artış yapılması gerektiğini savunuyor. Özellikle taban maaş alan emeklilerin ikramiye artışına ihtiyaç duyduğunu kaydediyor.

4 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR

Ankara kulislerinde, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar konuşuluyor. Bazı kaynaklar, ikramiyelerin 3 bin 500 TL olabileceğini, hatta bir ihtimalle 4 bin TL'ye çıkabileceğini belirtiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, emekliler bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik beklentilerini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde hükümetin bu konuda bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor.