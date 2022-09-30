İstanbullular dikkat! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece bu kartlar yararlanabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bundan sonra resmi tatil ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının faydalanacağını açıkladı. Böylelikle turist ve göçmenler ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.

İstanbul'da ekim ayı itibarıyla resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

İBB'nin turist ve göçmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ücretsiz ulaşım hakkından faydalanamayacağı belirtilen açıklamada, birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart'ların anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartların kişiye özel hâle geldiği vurgulandı.

SENE SONUNDA ANONİM KARTLAR KULLANIMA KAPATILACAK

Kişiselleştirme sisteminin yapılabilmesi için İstanbulkart Mobil uygulamasının veya kartın internet sitesinden kaydolunabildiğinin anımsatıldığı açıklamada, İstanbul'da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin yararlanabildiğine değinildi. 31 Aralık 2022 tarihinde de anonim tüm İstanbulkart'ların kullanımına son verileceği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, şunları söyledi: "İstanbulkart, artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum, İstanbulkart'a yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim, artık İstanbulkart'a yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğinizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkart'ı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz, ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık'tan sonra kullanıma kapatılacak."

İNTERNETTEN YA DA 153'Ü ARAYARAK KİŞİSELLEŞTİRME YAPILABİLİR

İstanbulkart Mobil'e giriş yapılarak ana sayfadan 'kart ekle' alanındaki yönlendirmeler takip edilerek ya da www.bireysel.istanbulkart.istanbul adresinde gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir. İstanbulkart Mobil ya da internet üzerinden yapmak istemeyen kullanıcılar ise 153'ü arayarak kartlarını kişiselleştirebilir.