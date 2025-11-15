Haberler

İstanbul'un İhracatı Yılın 10 Ayında 79,3 Milyar Doları Aştı

Güncelleme:
İstanbul'da yer alan ihracatçılar, 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde kimya, otomotiv ve hazır giyim gibi sektörlerde toplam 79,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı.

İstanbul'da bulunan ihracatçılar, yılın 10 ayında kimya sektöründen hazır giyime, otomotiv endüstrisinden meyve sebzeye kadar 25 ayrı sektörde ürettiği 79,3 milyar dolarlık ürününü dünyanın 232 noktasına ulaştırdı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbullu şirketler yılın 10 ayında 25 sektörde 79 milyar 328 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'dan geçen yılın aynı döneminde 76 milyar 284 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Böylece İstanbul'un ihracatı bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında yılın 10 ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 15 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu

Bu sektörü 9,3 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 7,5 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü, 7,2 milyar otomotiv endüstrisi ve 6,1 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Yılın 10 ayında demir ve demir dışı metaller 5,4 milyar dolar, mücevher sektörü 4,7 milyar dolar, makine aksamları 3,2 milyar dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 3,1 milyar dolar, tekstil ve ham maddeleri ise 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1,6 milyar dolarla ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör oldu.

İhracat artışında bu sektörü 602,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 520,3 milyon dolarla mücevher, 262,5 milyon dolarla çelik, 236,8 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti.

En büyük pazar Almanya

Ocak-ekim döneminde İstanbullu şirketler en fazla ihracatı 6,5 milyar dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'yı 4,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, yaklaşık 4 milyar dolarla ABD, 3,7 milyar dolarla İtalya, 3,4 milyar dolarla İspanya izledi.

Bu dönemde, İstanbul'da bulunan ihracatçılar ürünlerini dünyanın 232 noktasına ulaştırdı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2024 yılının ocak-ekim döneminde İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerin en fazla ihracat (bin dolar) yaptığı ülkeler şöyle:

1 OCAK - 31 EKIM
ÜLKE2024 (BİN DOLAR)2025 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
ALMANYA6.290.063,996.502.886,18%3,4
BİRLEŞİK KRALLIK3.969.818,724.206.132,14%6,0
ABD3.813.489,293.972.380,01%4,2
İTALYA3.532.330,663.707.112,83%4,9
İSPANYA3.232.397,263.377.154,26%4,5

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
