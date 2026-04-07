UTEP'ten finans sisteminde İstanbul'a destek olacak ikinci merkez açıklaması

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Başkanı Sami Bektaş, finans sisteminde İstanbul'un yükünü azaltacak ikinci bir merkez oluşturulması gerektiğini belirtti.

Platformdan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, Türkiye'de finans sisteminin dağılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Finans sisteminde İstanbul'un taşıdığı yükün giderek arttığını aktaran Bektaş, bu yoğunluğun verimlilik kaybına yol açtığını kaydetti.

Bektaş, çözümün İstanbul'un rolünü azaltmak değil, onu destekleyecek ikinci bir merkez oluşturmak olduğunu aktararak, "Karar alma süreçleri yavaşlıyor, odak kaybı yaşanıyor. Bu nedenle daha sade, yönetilebilir bir ikinci merkeze ihtiyaç var. Bu noktada Antalya öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın yalnızca turizm kenti olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Bektaş, şehrin uluslararası erişimi, güçlü altyapısı ve sade yapısıyla yatırımcı için önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Bektaş, İstanbul'un büyük ölçekli finans ve bankacılığın merkezi olmaya devam edebileceğine, Antalya'nın ise fon yönetimi, aile ofisleri, uluslararası tahkim ve teknoloji yatırımları için daha odaklı alan sunabileceğine dikkati çekerek, bu modelin yatırımcıya iki farklı avantajı aynı anda sağlayacağını anlattı.

Antalya'da iş, yaşam ve sosyal alanların birlikte planlanması gerektiğini, üniversitelerle kurulacak işbirliklerinin de kritik olduğunu aktaran Bektaş, "Bu model sadece sermaye çekmek değil, aynı zamanda bilgi üretmek anlamına gelir." değerlendirmesini yaptı.