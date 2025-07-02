İstanbul'un 33 yıllık dev hastanesi iflas etti

İstanbul'un 33 yıllık dev hastanesi iflas etti
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Küresel boyuttaki ekonomik krizin olumsuz etkileri Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilirken 33 yıldır Kadıköy'de hizmet veren Özel Aksu Göztepe Hastanesi de süreçten olumsuz etkilendi. Yaşadığı mali sıkıntıların ardından geçtiğimiz aylarda konkordato ilan eden dev hastane için mahkeme iflas kararı verdi.

1992 yılında kurulan 'Özel Göztepe Hastanesi', geçtiğimiz yıl Aksu Holding'e satılmış ve ismi 'Özel Aksu Göztepe Hastanesi' olarak değiştirilmişti. Devir işlemlerinin ardından hem holding hem de hastane tarafında mali sıkıntılar yaşanırken, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Aksu Holding ve Özel Aksu Göztepe Hastanesi'nin iflasına karar verildi.

KONKORDATO UZATMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu'nun şirket ve hastane için yaptığı konkordato uzatma talebi, konkordato komiser heyetinin raporunun ardından reddedildi. Aksu Holding'e ait şirketlerin borç batağında olduğunu tespit eden mahkeme, hem şirket hem de hastane için iflas açıkladı.

İstanbul'un 33 yıllık dev hastanesi iflas etti

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkemenin iflas kararının ardından Aksu Holding ve Özel Aksu Göztepe Hastanesi hakkında tasfiye süreci başladı. Her iki şirket için iflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüne göre yürütülmesine karar verildi. Ayrıca, konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı ve daha önce alınan tüm tedbir kararları kaldırıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

devir hazine garantili beşli şehir hastahaneleri devri ülke bu beşlere çalışıyor çocukluğumuzda kovboy filmi vardı bunların maskeli beşler diye film ilerledikçe hepsi birer birer patır patır döküldü umarım öyle olmaz

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