Üye Girişi
Haberler

Dolar / TL kuru 33 lira seviyesinde

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada güne 32,98 liradan başlayan dolarda yatay seyir gözleniyor. 1 ABD doları 12:00 itibariyle 33 TL'yi aştı. Dolar ve TL'de ılımlı yukarı yön değerlendirmeleri yapılırken, gözler ABD'den gelecek faiz indirimlerine çevrildi.

İstanbul serbest piyasada güne 32,98 liradan başlayan dolarda ılımlı yukarı yönlü seyir gözleniyor. Euro da 35,85 TL'den güne başladı. Dün doların satış fiyatı 32,83 lira, avronun satış fiyatı ise 35,86 lira olmuştu.

Saat 12:00 itibariyle 1 doların 33 TL seviyesine geldiği görülürken; euro da 35,92 TL'ye doğru çıktı. Dolar ve euroda yukarı yönlü ve ani olmayan hareketler görülüyor.

ABD'DEKİ ENFLASYON RAKAMLARI OLUMLU GELİŞTİ

Doların seyrini belirleyen unsurların başında ABD'de açıklanan enflasyon rakamları geliyor. ABD'de açıklanan Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede tüketici fiyatları piyasanın artış beklentilerine rağmen Haziran'da bir önceki aya göre %0,1 oranında düşerek Mayıs 2020'den bu yana ilk defa geriledi. Gelen enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası FED'in faiz indireceğine dair beklentiyi güçlendirirken, FED Başkanı Powell'in bir önceki açıklamasındaki 'temkinli duruş' mesajı da dikkate alınıyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, JP Morgan yatırımcı toplantısında Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu söylemesi ve sıkı para politikası mesajı da dolar/TL'nin seyri açısından önem taşıyor. Dolar kurundaki gelişmeler, 'kurda ılımlı yükseliş' olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul TCMB Finans Ekonomi Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

 Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Bakmadan Geçme

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | TFF başkanlık seçimi ne zaman, kimler aday olacak? Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı! 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, bankalar, kargolar açık olacak mı? İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?
Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı

Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title