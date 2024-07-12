Dolar / TL kuru 33 lira seviyesinde

İstanbul serbest piyasada güne 32,98 liradan başlayan dolarda ılımlı yukarı yönlü seyir gözleniyor. Euro da 35,85 TL'den güne başladı. Dün doların satış fiyatı 32,83 lira, avronun satış fiyatı ise 35,86 lira olmuştu.

Saat 12:00 itibariyle 1 doların 33 TL seviyesine geldiği görülürken; euro da 35,92 TL'ye doğru çıktı. Dolar ve euroda yukarı yönlü ve ani olmayan hareketler görülüyor.

ABD'DEKİ ENFLASYON RAKAMLARI OLUMLU GELİŞTİ

Doların seyrini belirleyen unsurların başında ABD'de açıklanan enflasyon rakamları geliyor. ABD'de açıklanan Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede tüketici fiyatları piyasanın artış beklentilerine rağmen Haziran'da bir önceki aya göre %0,1 oranında düşerek Mayıs 2020'den bu yana ilk defa geriledi. Gelen enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası FED'in faiz indireceğine dair beklentiyi güçlendirirken, FED Başkanı Powell'in bir önceki açıklamasındaki 'temkinli duruş' mesajı da dikkate alınıyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, JP Morgan yatırımcı toplantısında Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu söylemesi ve sıkı para politikası mesajı da dolar/TL'nin seyri açısından önem taşıyor. Dolar kurundaki gelişmeler, 'kurda ılımlı yükseliş' olarak değerlendiriliyor.