İSO toplantısında gergin anlar! TCMB Başkanı ile sanayiciler arasında stokçuluk tartışması yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısına katıldı. Kavcıoğlu, burada İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile stokçuluk konusunda bir tartışma yaşadı.

"TCMB DÖVİZ BULUNDURMA VE BOZDURMA KOŞULLARINI ESNETMELİ"

Alınan tedbirlerle finansman koşullarının sıkılaştığına ve TL ticari kredi faizlerinin yüzde 40 bandını aştığına işaret eden İSO Başkanı Bahçıvan, finansman olanaklarında normalleşme sağlanması ve reel sektör gerçeklerine uymayan uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Finansman olanaklarında normalleşme sağlanması ve reel sektör gerçeklerine uymayan uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, "Ekonomik güven ve küresel gerçeklerle uyum sağlamayan adımlar kısa vadede bazı çözümler getirse de uzun vadede finansal kaynaklara erişimi zorlaştırıp maliyeti artırıyor. TCMB, TL cinsi reeskont kredilerindeki döviz bulundurmaya ve bozdurmaya ilişkin koşullarını esnetmeli. Reeskont kredisi esaslarının belirlendiği tarihten önce doğmuş finansal borçlar için şirketlerin döviz satın alarak ödeme yapabilmesine dair bir istisna getirilmeli. Bu tablo önümüzdeki birkaç hafta aynı bakış açısıyla devam ederse süreç çok daha ağırlaşır" dedi.

"SANAYİCİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİYLE DÖVİZ ALIYOR"

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yatırım kredilerinin dövize gittiğini belirterek, sanayicilere tepki gösterdi. Eximbank'ın uzun süredir sıfır faizli kredi verdiğini kaydeden Kavcıoğlu, "Merkez Bankasını eleştirmek yerine gidin bu parayı kullanın. Kim kullanamazsa takipçisi olacağız. Kaynak var, vade uzatıldı, faiz düşürüldü. 1 trilyon verilmiş kaynak var ama herkes şikayet ediyor. Nerede bu para?Sanayici yatırım için verilen düşük faizli krediyle döviz alıyor. Enerji faturası 17.8 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarken, firmalar bu dönemde (24 Şubat'tan hazirana kadar) 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldı. Kredilerin nereye gittiğine siz karar verin. Ucuz krediyle döviz alanların listesi var elimizde. Bunu yapmayın" dedi.

"HİÇ BİR BANKA YÜZDE 40 İLE PARA VEREMEZ"

Kavcıoğlu, banka kredi faizinin yüzde 40'ı aştığı eleştirileri için "Hiç bir banka yüzde 40 ile para veremez. Biz takipçisi olmaya çalışıyoruz. Ama siz de talep etmeyin. Özel bankalardan özel yüzde 20-22'nin üzerinden kredi kullanmayın" diye konuştu.

STOKÇULUK TARTIŞMASI

Kavcıoğlu'nun, "Faizleri düşükken iş adamımız bunu farklı kullanıyor. Bunu bankalara yüklemek doğru değil. Alıyor parayı döviz alıyor. Bunun yüzlerce elimizde hesaplarıyla örnekleri var. Korkunç stok yaptılar. Bu kadar stok niye bu sene yapılmış? Döviz artacak, ucuz kredi buluyor" sözlerine Bahçıvan'dan tepki geldi.

"Stok sanayicinin envanterinde niçin duruyor? Bunu doğru analiz etmezseniz olayın boyutu başka bir yere gider. Kendisi enflasyondan korumak için stok yapmış sanayiciyi bu kapsama sokarsanız tehlikeli bir bakış açısı" diyen Bahçıvan, böyle bir tutumun bütün sanayicilere mal edilecek şekilde ortaya konmasının bir başarı hikayesine haksızlık olacağını söyledi.