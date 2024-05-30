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İstanbul Park'ın Türkiye'ye kazandırılması gurur verici

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Park'ın Türkiye'ye kazandırılmasının gurur verici olduğunu belirtti ve tesise katkısı olmayanların eleştirilerini eleştirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " İstanbul'u sporun merkezi haline dönüştüren İstanbul Park'ı ülkemize kazandırma gururu bize aittir. Biz bu yatırımla Türkiye'ye ve İstanbul'a değer kattık. Formula 1'in Türkiye'deki öncüsü olduk. Bugüne kadar tesise en küçük bir katkısı olmayan/lar, "En Kahraman Rıdvan" edasıyla ortaya çıkıp, yeni bir 'Gırgır' yayınına başlıyorlar" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Park'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, " İstanbul'u sporun merkezi haline dönüştüren İstanbul Park'ı ülkemize kazandırma gururu bize aittir. Biz bu yatırımla Türkiye'ye ve İstanbul'a değer kattık. Formula 1'in Türkiye'deki öncüsü olduk. Bugüne kadar tesise en küçük bir katkısı olmayanlar, "En Kahraman Rıdvan" edasıyla ortaya çıkıp, yeni bir 'Gırgır' yayınına başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 yılında 156 milyon dolar yatırımla İTO, TOBB ve diğer ortaklarıyla tamamladıkları ve Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ı Yap-İşlet-Devret sözleşmesinin sonunda imzaladıkları protokole uygun olarak, tam mutabakatla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim ettikleri bilgisini verdi. Avdagiç, bu süreçteki desteklerinden dolayı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'ya teşekkür etti.

Şekib Avdagiç, "Devletimizin desteği ile 2005-2011 arası 7 yıl Formula 1, MotoGP ve birçok uluslararası etkinlik gerçekleştirdik. Tüm bu süreçleri, o dönemdeki Tosfed yönetimini de dahil ederek yaptık. Daha sonra tesisi Intercity'ye kiraladık. Intercitypark kira döneminde tesisi etkin ve verimli kullandı; 2 kez Formula 1 ve birçok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenledi" hatırlatmasında bulundu.

" İstanbul'un Fatihi'ni öteki Fatih'le karıştırmıyorlarsa"

İTO Başkanı Avdagiç, paylaşımında şunları kaydetti: " İstanbul'u sporun merkezi haline dönüştüren İstanbul Park'ı ülkemize kazandırma gururu bize aittir. Biz bu yatırımla Türkiye'ye ve İstanbul'a değer kattık. Formula 1'in Türkiye'deki öncüsü olduk. Bugüne kadar tesise en küçük bir katkısı olmayanlar, "En Kahraman Rıdvan" edasıyla ortaya çıkıp, yeni bir 'Gırgır' yayınına başlıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tam mutabakatla devredilen tesise kendilerince 'konup', küçük beyinleriyle bu devri, İstanbul'un fethi ile özdeşleştirecek kadar dalalet içindeler. Çocukça ve mafya dizilerine öykünmeci bu yorumları esefle karşılıyor ve kınıyoruz. Kadir kıymet bilmeyenlerin, hakkı teslim etmeyenlerin bu tesislerin kıymetini bilemeyecekleri gün gibi ortada. Ama 29 Mayıs'ı bahane edip bu sözleşme devrini İstanbul'un fethi ile mukayese etme gafletine düşenlere şunu da sormak boynumuzun borcu: İstanbul Park'ı İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han'ın torunları yaptı ve bugüne getirdi. Bugün, 'İstanbul Park işgalden kurtuldu' diyenler kendilerini nereye ait hissediyorlar acaba. Elbette, İstanbul'un Fatihi'ni öteki Fatih'le karıştırmıyorlarsa." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şekib Avdagiç İstanbul Park İstanbul Türkiye Politika Spor Ekonomi Güncel Haberler

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