İstanbul Jet, Dalaman'da Yeni Yakıt Tesisi Açtı ve Balkanlara Yatırım Yapacak

İstanbul Jet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hüseyin Latifoğlu, şirketin Dalaman'da gerçekleştirdiği 5 milyon avroluk yeni yakıt depolama tesisi yatırımının ardından sektördeki büyüme hedeflerini Balkanlar'a taşımayı planladıklarını söyledi.

Latifoğlu, İstanbul Jet'in yaklaşık 5 milyon avroluk yatırımla Dalaman'da gerçekleştirdiği yeni yakıt depolama tesisi ile ilgili detayları gazetecilerle paylaştı.

Şirketin halihazırda Gazipaşa'da bir depolama tesisi bulunduğunu ve Antalya Havalimanı'nda bulunan diğer depolama tesisinin ise yenileme çalışmaları nedeniyle kaldırıldığını belirten Latifoğlu, bu deponun da havalimanındaki çalışmaların ardından yeniden açılmasının planlandığını söyledi.

Latifoğlu, yurt dışı uçuşların fazla olduğu havalimanlarının yatırım için cazip olduğunu dile getirerek, "Dalaman'ın hinterlandı çok daha geniş. Türkiye'ye yapılan dış uçuşların yüzde 47'si İstanbul, yüzde 24'ü Antalya, yüzde 15'i Sabiha Gökçen, yüzde 3'ü Dalaman, yüzde 1'i Bodrum'a yapılıyor. Marmaris, Datça, Fethiye, Kaş için Dalaman Havalimanı kullanılıyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'ye uçuş yapan en büyük firmalardan biri olan EasyJet'in Dalaman'a Bodrum'un üç katı fazla uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Latifoğlu, "Ayrıca yat turizmi de yatırımları etkiliyor. Dalaman'daki yaklaşık 23 hava yolu şirketinin 11-12'siyle çalışıyoruz. Buradaki en büyük müşterimiz, İngiliz charter şirketi Jet2. Pegasus da özellikle yurt dışında önemli müşterilerimizden birisi." diye konuştu.

Latifoğlu, "İç ve dış uçuşlarda toplamda 100 hava yolu şirketine hizmet veriyoruz. Özel uçaklarla birlikte 150 noktada hizmet veriyoruz." dedi.

Dalaman'da toplam 160 bin ton yakıt hacmi bulunduğunu ve buranın hızla büyüyen bir havalimanı olduğunu kaydeden Latifoğlu, şöyle devam etti:

"Büyüme oranı yüzde 10-15 civarında bulunuyor. Beş sene üst üste yüzde 15 büyüyeceğini öngörüyoruz. Biz de yakıt hacminin yarısını almayı hedefliyoruz. Bu da yaklaşık 100 bin ton ediyor. Şu anda Dalaman'da aracı olarak 50 bin ton yakıt satıyoruz. Bunu iki katına çıkarabileceğimizi tahmin ediyoruz."

Latifoğlu, Türkiye'nin Jet A1 yakıtı tedarikinde sorun yaşanmayan ülkelerden olduğu bilgisini de paylaşarak, "2022'de Avrupa'da çok büyük tedarik sorunu yaşandı. Bu noktada Socar ve Tüpraş rafinerilerinin hakkını vermek lazım." ifadesini kullandı.

-"Türk havacılığında jet yakıtı tüketimi toplamda 6 milyon ton"

Türkiye havacılık sektörünün salgın döneminde gerçekleşen durgunluğu atlatarak 2019'daki "altın dönemine" döndüğünü belirten Latifoğlu, "Türk havacılığında jet yakıtı tüketimi şu an toplamda 6 milyon tonlara geldi ama bunu küresel havacılık sektörü açısından söylemek mümkün değil. Avrupa hala çok geride. Çünkü Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle kullanılmayan hava sahaları var. Dolayısıyla Avrupa yüzde 10-15 oranında aşağıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Latifoğlu, pandemi sürecinin İstanbul Havalimanı açıldıktan hemen sonraya denk geldiğini de anımsatarak, "Ancak 2021'den sonra İstanbul Havalimanı'nın aktifliği arttı. 6 milyon ton yakıtın 4 milyonu İstanbul Havalimanı'nda kullanılıyor. İkinci sırada 800-900 bin tonla Antalya Havalimanı bulunuyor. Jet yakıt tüketiminde Sabiha Gökçen Havalimanı üçüncü olurken, arkasından sırasıyla İzmir, Ankara, Dalaman ve Bodrum geliyor." diye konuştu.

Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Latifoğlu, "İstanbul Jet'in 2023 cirosu 1,2 milyar dolar. Bu sektörde karlılık düşüktür. Türkiye'de cirosal hacimlerde Capital Dergisi sıralamasında 118'inci, Fortune 500 Türkiye sıralamasında 88'inci sıradayız. İşin yüzde 75'i Türkiye'de, yüzde 25'i yurt dışında. Portfolyonun yüzde 50'sini yurt içi, yüzde 50'sini de yurt dışı satışı olacak şekilde değiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Şirket olarak özellikle Balkan ülkelerinden birinde de fiziki bir yakıt depolama tesisi kurmak istediklerini dile getiren Latifoğlu, "Yurt dışında da fiziki bir tesis kurmayı planlıyoruz. Türkiye coğrafyasına yakın olan Balkan ülkelerini düşünüyoruz. Türkiye daha güvenli bir ülke. Civar ülkelerde terör var, çatışmalar var. Bu bize önemli bir avantaj sağlıyor. Sattığımız yakıt, ürün ihracatına giriyor. Çünkü yakıt ham petrol olarak geliyor, işleniyor ve ihraç ediliyor. İhracatta ilk 30'dayız. Türkiye'den yaptığımız satışlar ihracat sayılıyor." dedi.

İstanbul Jet'in toplam iş modelinde hava yakıtının payının yüzde 90 civarında olduğunu belirten Latifoğlu, yüzde 6-7'sini kara yakıtı ve yüzde 3'ünü de deniz yakıtının oluşturduğunu aktardı.