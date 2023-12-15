ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Muhammed Ali Işık, yetenek hareketlerinin hem ülke hem de uluslararası alanda yaygın olduğu bir dönemde yetenek kazandırmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Şirket olarak bu kapsamda en iyileri şirkete al ve onları daha iyi yap mottosuyla hareket ediyoruz.

ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Muhammed Ali Işık, yetenek hareketlerinin hem ülke hem de uluslararası alanda yaygın olduğu bir dönemde yetenek kazandırmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Şirket olarak bu kapsamda en iyileri şirkete al ve onları daha iyi yap mottosuyla hareket ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, "Geleceğin İnsan Merkezli Toplumu" olarak tanımlanan "Toplum 5.0" temasıyla ikincisi düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Forum kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş moderatörlüğünde "Savunma Sanayii'nde Yetenek Yönetimi" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde, ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Muhammed Ali Işık, HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, ROKETSAN İnsan Kaynakları ve Akademi Direktörü Selin Tamer, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) İnsan Kaynakları Başkanı Dr. Sinan Binbir ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ( Teı ) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya konuşmacı olarak yer aldı.

"Savunma sanayisinde son 10 yılda çalışan sayısı 33 binden 82-83 binlere geldi"

ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Işık, paneldeki konuşmasında, yetenek hareketlerinin hem ülke hem de uluslararası alanda çok yaygın olduğu bir dönemde yetenek kazandırmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Işık, "Şirket olarak bu kapsamda en iyileri şirkete al ve onları daha iyi yap mottosuyla hareket ediyoruz. Bu mottoya uygun bir şekilde de onlar öğrencilik çağlarındayken buluşup bir araya gelip onlara hem ASELSAN kültürünü hem de aynı zamanda profesyonel hayata hazırlamayla alakalı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bizim ilk programımız ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığıyla geliştirilmiş bu proje kapsamında açılan bir okulumuz. İlk kez bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müfredatına hem savunma elektroniği hem de savunma mekaniği dallarına bağlı 11 tane ders işlendi." diye konuştu.

TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkanı Sinan Binbir de savunma sanayisinde son 10 yıla bakıldığı zaman çalışan sayısının 33 binden 82-83 binlere geldiğini kaydetti.

Binbir, "TUSAŞ'ta çalışan sayısı 4 binden 16 bine gelmiş. Bugün itibarıyla 16 bin çalışanımız var. Son 10 yılda savunma sanayii sektörü iki buçuk kat artmış, TUSAŞ 4 kat artmış. Peki bu nasıl sağladık, nasıl yaptık? Tabii ki yetenek kazanımıyla yaptık. Bu genç arkadaşlarımız bu ürünleri, platformları, uçakları yaptı. Şu anda 7 bin tane mühendisimiz var 7 bin tane teknisyenimiz var. Yaş ortalamamız 33. Bu arkadaşlarımızı kazanabilmek adına tamamen kurumsal bir yetenek kazanımı modeli geliştirdik." ifadelerini kullandı.

"Aslolan yetenekleri ve yetkinlikleri geliştirerek potansiyelleri ortaya çıkarmak"

ROKETSAN İnsan Kaynakları ve Akademi Direktörü Tamer ise ROKETSAN'ın çok fazla sosyal imkan ve olanaklarını olduğuna değinerek "What's Your Story?" programlarından bahsetti. Şirket olarak kendilerinin yüksek lisansa önem verdiklerini ve Savunma Sanayii Başkanlığının kendilerine sağladığı bir fonla yurt dışına akademik anlamda yüksek lisans ve doktoraya gönderdikleri çalışanlarının olduğu bilgisini paylaştı.

STM Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan da ellerinde yetenekler olduğunu belirterek, aslolanın yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştirerek potansiyellerini ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Biz çalışanlarımızın yetkinliklerini ele alırken aslında şirketimizin yetkinlikleriyle bunu özdeşleştirmeye çalışıyoruz. Şirketimiz gelecekte nerede olmak istiyor ne yapmak istiyor noktasındaki stratejik planımızdan hareketle çalışanlarımızı da bu stratejik yönelimimizin ve yaklaşımımızın bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Şirketimiz nerede olmalı, şirketimizin temel yetkinlikleri ne olmalı ve arkadaşlarımız bu yetkinliklere bizi götürürken biz onları nasıl geliştirebiliriz? Bu yetkinlik setlerini hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda nasıl özdeşleştirebiliriz, bunu önemsiyoruz. Şirketimizin kurumsal gelişiminin çalışanlarımızın bireysel gelişiminden geçtiğine inanıyoruz. Dolaysıyla burada bir eş güdüm içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz."

"Emek ve zamanın yerini doldurabilmek gerçekten çok zor"

HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek ise hem yeteneği kazanmak hem de yetenekleri geliştirmek için çok ciddi efor sarf edildiğini ve zaman harcandığını ifade etti. Coşkunyürek, "Emek ve zamanın yerini doldurabilmek gerçekten çok zor. Bu nedenle yeteneği elde tutmak çok daha önemli hale geliyor. Yeteneği tutundurmaya yönelik stratejileri geliştirme ihtiyacımız da her geçen gün artıyor." dedi.

Son olarak panelde söz alan TEI İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Çetinkaya da TEI'nin yetenek yönetimini 4 basamakta yaptıklarını aktararak, bunların "yeteneği kazanmak", "yeteneği keşfetmek", "yeteneği el tutmak" ve "yeteneği geleceğe hazırlamak" olduğunu kaydetti.

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, gün içinde devam eden panellerle bugün sona erecek.