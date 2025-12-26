İstanbul'dan 11 ayda 11 milyar 450 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, birliğin 2025'in 11 ayında ihracatta yakaladığı artış ivmesini istikrarlı şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Yılın bitmesine sayılı günler kala, 2025'i ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2025'in 11 ayında yaklaşık 11 milyar 450 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 4,5 ihracat artışı sağladı.

İstanbul İhracatçıları, 11 ayda 198 ülke pazarına ürün sattı ve İİB'nin ülke ihracatındaki payı yüzde 5,3 olurken kasım ayında 1 milyar 25 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Birlik, yılın 11 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 711 milyon dolar ile ABD'ye gerçekleştirdi. Mal grupları bazında, ABD'ye en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen şeker ve şeker mamulleri alt sektörü ile gemi, yat ve hizmetleri satıldı.

İİB, ABD'nin ardından değer bazında en fazla Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya'ya ihracat yaptı.

Birlik tarafından yapılan ihracatta, Irak'a en fazla ağaç ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, Almanya'ya fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a kağıt ve karton ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü, İtalya'ya ise fındık ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 3 milyar dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. AB ülkelerine yapılan ihracat, söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 arttı.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın 11 ayında, 3 milyar 492 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 3 milyar 415 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 1 milyar 952 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 1 milyar 180 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yaklaşık 647 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 568 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 307 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

"Yoğun ve başarılı bir ay geçirdik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, Türkiye'nin ihracatını artırmak için var güçleriyle çalışmaya ve ihracat bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri etkinlikler ile yoğun ve başarılı bir ay geçirdiklerini kaydeden Özkan, "Dünyanın önde gelen gıda fuarlarından Gulfood Manufacturing Fuarı'na info stant ile katılarak, Dubai'de Türk fındığının tanıtımını gerçekleştirdik. İİB organizasyonunda, Bogota'da, Latin Amerika Ülkeleri Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlendi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüne yönelik düzenlenen programda, Türkiye'den gelen ihracatçı firmalar, Kolombiya, Panama, Peru, Venezuela, Ekvador ve Şili'den ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İİB, üyesi bulunduğu Japonya Peynir İthalatçıları Birliği'nin düzenlediği peynir tadım etkinliğine katılarak, 12 çeşit Türk peynirinin tanıtımını ve tadımını yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, ayrıca, süt ürünleri sektörüne yönelik Ulusal Süt Zirvesi ile eşzamanlı organize edilen Sektörel Alım Heyeti Programı'nın Arabistan ve Çin'den gelen ithalatçı firmaların katılımıyla düzenlendiğini aktardı.

İİB'nin kasımda eğitimlerine ara vermeden devam ettiğine dikkati çeken Özkan, "İİB, 'Uluslararası Ticari Belgeler-Kullanılış Biçimleri ve Uygulamaları', 'İşletme Bütçeleri Hazırlama ve Bütçe Kontrol', 'Kambiyo Mevzuatındaki Son Gelişmeler ve İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi' konularında, genel katılıma açık, online, ücretsiz eğitimler düzenledi. 'İHBİR Teknik Eğitim Programı' kapsamında düzenlenen 'Fonksiyonel Gıdalar: Tasarım, Biyoaktif Bileşen Etkileşimleri ve Gıda Fiziği Etkileri' eğitimi, firma temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile yapıldı. Organizasyonumuzla 'Dahilde işleme rejimi hakkında her şey' eğitimi, ihracatçı firmaların yoğun katılımı ile düzenlendi. İİB, 2025'in 11 ayında, ihracatta yakaladığı artış ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Yılın bitmesine sayılı günler kala, 2025'i ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.