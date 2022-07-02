İstanbul Havalimanı'nda gündem olan görüntüler! Yiyecek fiyatları uçak biletiyle yarışıyor

Türkiye'deki ekonomik durum ve artan enflasyona bağlı olarak ürünlerin fiyatları sık sık yükselirken, İstanbul Havalimanı'ndan çekilen son görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

PİZZA FİYATI UÇAK BİLETLERİYLE YARIŞIYOR

Normale göre daha pahalı satış fiyatlarıyla bilinen İstanbul Havalimanı'nda sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre büyük boy pizza 540 TL, sandviç ise 110 TL'ye satılıyor. Öte yandan Ankara-İstanbul arasında ortalama 540 TL'ye uçak bileti bulunabiliyor.

SUYUN FİYATI 31 TL

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda kutu kola 63 TL'ye alıcı bulurken, suyun ise 31 TL'de satışa konulması dikkatlerden kaçmıyor.