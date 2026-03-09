Haberler

İstanbul Havalimanı günlük 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart arasında günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi. Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid havalimanları ise onu takip etti.

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart arasında günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Şubat-1 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1261 uçuşla Amsterdam, 1254 uçuşla Londra Heathrow, 1215 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1186 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi

18 yıllık cinayetin gizemi çözüldü: Boğup, baraja atmışlar
7-0 kazanıp 'Espana' bestesiyle coştular

7-0 kazanıp "Espana" bestesiyle coştular
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var