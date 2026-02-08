Haberler

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak öne çıktı. Londra Heathrow ve Paris Charles de Gaulle havalimanları ise takip etti.

İstanbul Havalimanı, 26 Ocak-1 Şubat'ta günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ocak-1 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1235 uçuşla Londra Heathrow, 1167 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1151 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 746 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı

Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

Dünyaca ünlü rapçi rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti