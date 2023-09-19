İstanbul Gürpınar Balık Hali'nde Gece Balıkçılar Denize Açılmadı

İstanbul Gürpınar Balık Hali'nde gece balıkçılar alınan karar doğrultusunda denize açılmadı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili, 'Aralarında anlaşarak avlanmaya çıkmamaları ve yahut fiyat belirlemeleri de rekabet kanununa aykırıdır. Bu ürünler mutlaka bol bol hale getirilmeli ve halka ulaşacak sistem asla aksatılmamalıdır. Halde satarken kurtarmıyorsa kurtaran fiyata verecekler, yapacakları başka bir şey yok. Fiyat belirlemek de rekabet kanununa aykırıdır" dedi.

İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR) ile İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) arasında yapılan toplantı sonucunda; balıkçılar gece denize açılmadı. Bu durum, balıkçılar ve hale balık almaya gelen esnaf arasında hamside fiyat gerginliği yaşanmasına neden oldu. Balığın pazardaki fiyatı da bazı tezgahlarda neredeyse iki katına çıktı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, teknecilerin ava çıkması gerektiğine dikkat çekerek, 'Kimsenin tüketiciye eziyet etme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

FİYAT ARTIRMAK İÇİN BOYKOT MU YAPIYORSUNUZ?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 'Tüketicilerin en sağlıklı besin kaynaklarından biri olan balık, hem fiyat itibariyle hem de temin imkanından ötürü artık zor ulaşılabilir bir besin unsuru oldu. Tüketicimizin balığı bol bol yemesi lazım. Uzmanlar haftada 2 kere balık öneriyor oysa bakıyorsunuz hamsi bir ara 100, 150 liraya çıktı. Sonra 20 lira civarında perakende fiyatlar oluşunca bu sefer balığı yakalayan tekne sahipleri balığa çıkmadılar. Fiyat artırmak için boykot mu yapıyorsunuz' Aslında fiyat ne kadar düşerse düşsün, bir ara hamsi 20 liralara kadar düştü. Siz küçük hamsiyi avlamayın, av yasağının kurallarına uyun ve yakaladıklarınızı balık haline getirin. Arada alıp da balık halinden aldığı ürünü tüketiciye 10 katına 5 katına fiyatla satan varsa, kooperatifiniz kanalıyla halk pazarlarında halka bizzat kendiniz ulaştırın" dedi.

KİMSENİN TÜKETİCİYE EZİYET ETME HAKKI YOK

Ağaoğlu, 'Geçtiğimiz günlerde bir zincir market 30 lira, 20 liraya kadar hamsinin kilosunu düşürdü. Adeta birileri bundan rahatsızlık duydular ve balığa çıkmadılar. Tezgahlar boş kaldı, buzhane hamsisi geldi. Kimsenin tüketiciye eziyet etme hakkı yok. Bu enflasyon ortamında bollukla, bereketle yakalanan deniz mahsulü bu ürünler mutlaka bol bol hale getirilmeli ve halka ulaşacak sistem asla aksatılmamalıdır. Aralarında anlaşarak avlanmaya çıkmamaları ve yahut fiyat belirlemeleri de rekabet kanununa aykırıdır. Hem 4054 sayılı yasa gereği rekabet kurumu tespit ederse ciddi yaptırımlar uygular. Hem de tarım il başkanlığı, ilçe başkanlıkları gereken yaptırımları uygular. Kimsenin vatandaşı balık besinini almaktan mahrum etmeye hakkı yok. Zaten yasak kısa süre önce sona erdi. Balık bollandı dediğimiz bu tarihlerde birileri balığı avlamayı boykot ederek halkın balığa ulaşmasını engelliyorlar" diye konuştu.

HAKSIZ BİR TİCARİ UYGULAMADIR

Ağaoğlu, 'Balık tekneleri sahilden açılıp balıkları yakalayıp getirecekler, balık halinde mezatta oluşan fiyat neyse o fiyattan satacaklardır. Zarar ediyorlarsa yapmasınlar. Vatandaş alışverişe çıktığında bu ortamda bütçesi daraldığından ötürü dikkat ediyor, tezgahları geziyor. Hangisi ucuz, hangisi kaliteli onu seçip alıyor. 50 liraya satan var, 70 liraya satan var, 90 liraya satan var. 90 liraya satan kalite farkı itibariyle büyük üstünlük getirmiyorsa, o malı satamayacak ve elinde kalacak, belki de çürüyecek. Tekneler sefere çıkmayıp, balık avlamayıp, fiyatların yükselmesini sağlıyorlarsa bu yaptıkları haksız bir ticari uygulamadır. Rekabet kanununu da ihlaldir. Yaptırımla karşı karşıya gelebilirler. Üreticiler gözbebeğimiz. Onlar emek döküyorlar, mazot harcıyorlar ve karşılığında da ürün elde ediyorlar. Halde satarken kurtarmıyorsa kurtaran fiyata verecekler, yapacakları başka bir şey yok. Fiyat belirlemek de rekabet kanununa aykırıdır. Fiyat serbest piyasa diyoruz' Arz talep dengesine göre belirlenir. Bu realiteyi bilenler de arzı kısmak suretiyle talebin karşısında fiyatı yükseltmek istiyorlar. Bu yapılan manipülasyon rekabet kanununa aykırıdır. Haksız ticari uygulamadır, bundan vazgeçsinler. " ifadesini kullandı