İstanbul Fuar Merkezi, 40 bin metrekarelik yeni salon inşaatı ile stratejik büyüme hamlesi başlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Başkan Vekili Şekib Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Avrupa'da yapılan en önemli ilave fuar yatırımının temelini attık. Yeni salon inşaatı tamamlandığında kapasitesi yüzde 40 artacak olan İFM, bölgemizin en etkili fuar alanı olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Başkan Vekili Şekib Avdagiç, İFM'de iki katlı, toplam 40 bin metrekarelik yeni bir fuar alanı için inşaat çalışmasına başladıklarını açıkladı. İDTM bünyesinde 11 fuar salonu ile faaliyet gösteren İstanbul Fuar Merkezi'nin (İFM), yapılan kapsamlı altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla Avrupa'nın da önde gelen fuar merkezleri arasına girmeyi başardığını belirtti.

Avdagiç, "Salonlarımızın tamamının işletmesini üstlenmemizin ve salonlarımızın tapusunu almamızın ardından, ilk kez 18 yıl sonra bir ilave fuar salonu inşaatını başlattık. Bu projeyle, genişlememizin birinci etabını tamamlayarak, toplam fuar alanımızı 140 bin metrekareye yükselteceğiz." bilgisini verdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde Avrupa'da yapılan en önemli ilave fuar yatırımının temelini attıklarını belirten Avdagiç, yeni salon inşaatı tamamlandığında kapasitenin yüzde 40 artacağını kaydetti. Avdagiç, "İFM, bölgemizin en etkili fuar alanı olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Toplam fuar alanımızı 140 bin metrekareye yükseltecek genişleme projesiyle İstanbul'u dünya fuarcılığının öne çıkan merkezlerinden biri haline getirme yolunda stratejik bir eşiği geçeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"2026 yılı takviminde şimdiden 73 fuar var"

Avdagiç, böylece Avrupa'daki ekonomik ve jeopolitik dalgalanmalar ile Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu belirsizlik sonrası rotanın İstanbul'a çevrilmesini en iyi şekilde değerlendirmiş olacaklarını ifade etti.

Şekib Avdagiç, İDTM bünyesinde yer alan İstanbul Fuar Merkezi'nin, yaptıkları büyük altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla bugün sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın önde gelen fuar merkezleri arasına girmeyi başardığını belirtti. Avdagiç, "2026 yılı takvim düzenlenmesi de şimdiden yapıldığından fuar sayısının 73, kullanım alanının da 2 milyon 536 bin metrekare olacağını düşünüyoruz. Metrekare kullanımındaki artış, daha büyük ölçekli ve kapsamlı etkinliklere ev sahipliği yapmamızdan, başından beri uyguladığımız kapsayıcı fuarcılık anlayışından kaynaklanıyor. Bu da hedefimize adım adım yaklaştığımızı gösteriyor." açıklamasını yaptı.

"Private 5G ile, İFM'nin küresel arenadaki gücünü sağlamlaştırdık"

Avdagiç, yine 2025'te Türkiye'de fuar sektöründe ilk kez özel (Private) 5G altyapısını devreye aldıklarını belirterek, "Private 5G ile, İFM'nin dijital altyapısını Avrupa'daki lider fuar merkezlerinin önüne taşıyarak küresel arenadaki gücünü sağlamlaştırdık. Diğer yanda ziyaretçilerimiz için çok önemli bir hizmete daha imza attık ve Ayamama Deresi üzerinde İFM Köprüsünü inşa ettik. Böylece E-5 Metrobüs hattı ile İstanbul Fuar Merkezi arasındaki yaya erişimini kolaylaştırdık." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, kuşkusuz İFM salonlarımızda ev sahipliği yaptıkları en önemli fuarın, Türk Savunma sanayiinin göz bebeği IDEF - Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı olduğunu vurgulayarak, "IDEF'in İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenmesi, İFM'nin büyük ölçekli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İstanbul Fuar Merkezi bünyesinde 2025 yılında İFM Divan adıyla yeni nesil toplantı odaları ve çok amaçlı salonlardan oluşan toplantı ve etkinlik alanını hizmete aldıklarını belirten Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezimiz 2025 yılında Avrupa Fuar Merkezleri Birliği'ne üye oldu. Eminim ki, bu üyelik Avrupa'daki fuar merkezleriyle daha yakın iş birliği kurmasını sağlayacak, İFM'yi bölgede bir adım öne çıkartacaktır" diyerek açıklamasını tamamladı. - İSTANBUL