İstanbul Finans Merkezi, Katılım Finansının Uluslararasılaşmasında Önemli Rol Oynuyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi'nin, katılım finansının uluslararasılaşmasındaki faaliyetlerinde önemli bir itici güç olduğunu belirterek, "Orta Doğu, Kuzey ve Batı Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya dahil olmak üzere birkaç önemli bölge ve ülke pazarındaki önemli işbirliği fırsatlarından yararlanmayı planlıyoruz." dedi.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi", İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu (TVF), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve AlBaraka Grubu işbirliğinde düzenlenen zirve, bu yıl "Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, katılım finansında stratejiler geliştirdiklerini ve bu stratejilerin kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını izlediklerini söyledi.

Katılım finansının yerli ve yabancı paydaşları arasında işbirliğini artırma ve etkili koordinasyonu sağlamanın görevleri arasında olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Ofisin genişletilmiş sorumluluklarıyla beraber Türkiye'nin yatırım ortamını küresel iş dünyasına tanıtma konusundaki 20 yıllık mirasıyla birleşmesinin, Türkiye'de katılım finansının daha da gelişmesinde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"İstanbul Finans Merkezi, katılım finansının uluslararasılaşması faaliyetlerimizde önemli bir itici güç"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'nin özellikle İstanbul Finans Merkezi'nin itici sinerjisiyle, katılım finansının geliştirilmesinde son zamanlarda önemli adımlar attığına işaret etti.

Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevlerimizi yerine getirirken, geçmiş çabaların doruk noktasını, strateji geliştirme, proje geliştirme, etkili koordinasyon ve uluslararasılaşma olmak üzere dört ana odak alanı aracılığıyla ileriye taşımayı hedefliyoruz. Odaklandığımız ilk alan olan strateji geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak, Katılım Finansman Strateji Belgesi 2022-2025'teki devam eden eylem maddelerinin bir kısmını tamamlamış olacağız. Ayrıca, bu yılın son çeyreğinde yeni Katılım Finansman Strateji Belgesi'ni başlatmayı planlıyoruz. Proje geliştirme faaliyetleri, katılım finansındaki iş yükümüzde önemli bir paya sahip olmuştur ve olmaya devam edecek. Hac Fonu, Hac Tarama Mekanizması ve helal değer zincirini katılım finansıyla bütünleştirme gibi devam eden projelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz."

Katılım finansmanı kapsamında bazı işbirliği mekanizmaları kurmayı amaçladıklarını dile getiren Dağlıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Katılım finansının yurt içi ve uluslararası paydaşları arasında etkili koordinasyonu güvence altına almak için, ürün geliştirmede finans sektörü ve akademi işbirliklerini artırmak gibi sağlam ve proje tabanlı girişimlere olanak tanıyan işbirliği mekanizmalarını tanıtmayı hedefliyoruz. Farklı paydaşlar arasında yakın işbirliği gerektiren bir diğer özel alan ise kitlesel ölçekte finansal okuryazarlık ve eğitim programlarının önünü açmak. Son zamanlarda elde edilen önemli bir başarı ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başlatılacak ve yönetilecek katılım finansı eğitim programı için arka plan materyallerinin hazırlanması.

Bu alandaki faaliyetlerimizin uluslararasılaşmasının bir parçası olarak katılım finansının İstanbul'daki heyecan verici yolculuğuna katılmaları için, geniş uluslararası yatırımcı tabanına ulaşmadaki güçlü kaslarımızı da kullanarak, potansiyel finansal yatırımcılarla doğrudan iletişim kurmak için sıkı bir şekilde çalışmayı planlıyoruz. Gerçekten de İstanbul Finans Merkezi, katılım finansının uluslararasılaşması faaliyetlerimizde önemli bir itici güç. Ayrıca, Orta Doğu, Kuzey ve Batı Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya dahil olmak üzere birkaç önemli bölge ve ülke pazarındaki önemli işbirliği fırsatlarından yararlanmayı planlıyoruz."

Dağlıoğlu, Türkiye'nin İstanbul Finans Merkezi ile küresel İslami finans konusunda dünyanın bağlantı noktası olma vizyonunu zaten ortaya koyduğunu belirterek, Ofisin katılım finansının sınırlarını hem Türkiye'de hem de yurt dışında zorlamak için görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.