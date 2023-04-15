İstanbul Finans Merkezi açılışına hazır
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Nisan'da gerçekleştirilecek İstanbul Finans Merkezi açılışı öncesinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 10 yıllık çalışmalar sonucu hayata geçirilen proje, İstanbul'u finansın merkezi haline getirecek. Bakan Kurum ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili sorulara da yanıt verdi.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreni öncesinde İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kurum, "Yaklaşık 10 yıl uğraştığımız 65 milyar lira yatırım değerine sahip ve 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanına sahip bir proje. İstanbulumuzu finansın İstanbul'u haline getirecek. Güvenli, huzurlu ve en önemlisi de depreme karşı dayanıklı, ki finans sektörünüzün depremde ayakta durması gerekir" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, 17 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni gerçekleştirilecek İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ümraniye'deki çalışmaları inceleyen Kurum, alanda açıklamalarda bulundu.
İSTANBULUMUZU FİNANSIN İSTANBUL'U HALİNE GETİRECEKBakan Kurum, "İnşallah iki gün sonra hem İstanbul'umuza hem de milletimize İstanbul Finans Merkezi'mizi kazandırmış olacağız ve dünya finans piyasalarının da hizmetine sunuyor olacağız. Tüm zamanların en gözde şehri, medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Biz de bu manada çok heyecanlıyız. Gerçekten ilmek ilmek işlediğimiz ve yaklaşık 10 yıl uğraştığımız 65 milyar lira yatırım değerine sahip 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanına sahip bir proje. İstanbulumuzu finansın İstanbul'u haline getirecek. Güvenli, huzurlu ve en önemlisi de depreme karşı dayanıklı ki finans sektörünüzün depremde ayakta durması gerekir. En güçlü şekilde ayakta hizmet vermesi gerekir. Bu manada da hem ülkemize hem de İstanbul'umuza katma değer sağlayacaktır. Hepimizin, herkesin İstanbul'una değer katacaktır. İnşallah 17 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle halkımızın katılımı ve coşkusuyla bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız. Ben şimdiden Türkiye yüz yılı için, İstanbul için, ülkemiz için, milletimiz için. İstanbul Finans Merkezi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
"MAALESEF EKREM BEY'İN İŞİ POLEMİK"İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili soruya yanıt veren Bakan Kurum, "Maalesef Ekrem Bey'in işi polemik, hep engelleniyoruz, iş yaptırmıyoruz siyaseti yapıyorlar. Biz de hep söylüyoruz, "Bazen siz konuşmayacaksınız, sözünüzü yükseltmeyeceksiniz, eserleriniz konuşacakö. İşte burada tüm İstanbul'un 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizin gururlanacağı, mutlu olacağı bir eser var. O yüzden bence çok fazla konuşmaya da gerek yok. Eserleriniz konuşacak, siz konuşmayacaksınız. Yaptıklarınız konuşacak. Burada gece gündüz çalışarak İstanbul için, İstanbul'un finans merkezi haline gelmesi ve finansın şehri olması için bir mücadele ortaya koyduk. Bugün de biz konuşmuyoruz, eserlerimiz konuşuyor, milletimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.
"POLEMİKTEN UZAK DURSUN KENDİSİ DEĞİL ESERLERİ KONUŞSUN"Bir tarafta 5 yıl içerisinde bin 500 günde bin 500 konutun temelini atamayanlar var. Bir tarafa bakıyorsunuz burada vatandaşı için İstanbul için, 1.5 milyon konutun dönüşümü için bir irade ortaya koyanlar var" İfadesini kullanan Kurum, "Bu iradeyi inşallah bayramın birinci gününde çok büyük bir müjdeyle İstanbul'umuzla paylaşacağız. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimizle paylaşacağız. Dirençli İstanbul'u inşa edebilmek için bir irade koyup bu irade çerçevesinde temel atıp bu proje için bir başlangıç yapanlar var, diğer tarafta beş yılda 100 bin konut yapacağım deyip, maalesef bin 500 konut dahi yapamayanlar var. Dolayısıyla İstanbul hizmet bekliyor. İstanbullu kardeşlerimiz eser bekliyor. Kendisine önerimiz eserlere odaklanmasıdır. Her afette gidip tatil bölgelerinde boy göstermemesidir. İstanbul'un sorunları için uğraşmasıdır. Bu yüzden polemikten uzak dursun. Kendisi değil eserleri konuşsun. Milletimizin de, gençlerimizin de, İstanbul'un da ihtiyacı budur diye düşünüyorum" dedi.
"BUGÜN İHA'LAR ÜRETEN, AKILLI CİHAZLAR ÜRETEN BİR TÜRKİYE VAR"Merkeze TOGG makam aracıyla geldiğini belirten Kurum, "Türkiye yüz yılında ülkemiz birçok yeniliğe ve teknolojiye kavuşacak, tek hayalimiz büyük ve güçlü Türkiye hayali. Biz okurken, video kasetler alıp kiralayıp filmler seyreder, komşumuzun evinde televizyon izlerdik. Herkesin imkanı yoktu, herkesin televizyonu, arabası, evi yoktu. Hamdolsun bugün İHA'lar üreten, akıllı cihazlar üreten, vatandaşına 1.2 milyon sosyal konut yapan, 3.3 milyon konutun dönüşümünü yapan bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.Bakan Kurum bir süre merkezdeki yetkililerle açılışa hazırlık çalışmalarını, finans merkezinin maketi üzerinden bilgi aldı. Kurum, daha sonra makam aracı TOGG T10X ile alandan ayrıldı.