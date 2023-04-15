İstanbul Finans Merkezi açılışına hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Nisan'da gerçekleştirilecek İstanbul Finans Merkezi açılışı öncesinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 10 yıllık çalışmalar sonucu hayata geçirilen proje, İstanbul'u finansın merkezi haline getirecek. Bakan Kurum ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreni öncesinde İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kurum, "Yaklaşık 10 yıl uğraştığımız 65 milyar lira yatırım değerine sahip ve 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanına sahip bir proje. İstanbulumuzu finansın İstanbul'u haline getirecek. Güvenli, huzurlu ve en önemlisi de depreme karşı dayanıklı, ki finans sektörünüzün depremde ayakta durması gerekir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, 17 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni gerçekleştirilecek İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ümraniye'deki çalışmaları inceleyen Kurum, alanda açıklamalarda bulundu.

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