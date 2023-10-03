İstanbul Ekonomi Zirvesi Berlin'de yapıldı

İstanbul Ekonomi Zirvesi, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) iş birliği ile Almanya'da yapıldı. 'Avrupalı Şirketler için Türkiye'deki Yatırım Fırsatları' temasıyla Berlin'de düzenlenen zirvede Türkiye'deki yatırım fırsatları anlatıldı. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer 'Burada 3 milyon Türk nüfusu var. En fazla sürdürülebilir iş yaptığımız ülke. Türk iş insanları olarak diyoruz ki şartlar ne olursa olsun ne Avrupa Türkiye'den vazgeçebilir ne de Türkiye Avrupa'dan vazgeçebilir' dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) iş birliği ile haftasonu Berlin'de düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde, Avrupalı şirketler için Türkiye'deki yatırım fırsatları ele alındı.

Zirveye Türkiye'den Türk Hava Yolları özel yolcu uçağı ile 150' ye yakın iş insanı gitti. Zirvede Avrupalı ve Türk işletmeler arasında ekonomik iş birliğinin artırılarak ortaklıkların geliştirilmesi amaçlanırken, iş dünyasının önde gelen isimleri ve uzmanlar da yatırım olanaklarına kapı aralayarak işletmeler için avantajları ele alındı.

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer; "İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl ilk defa Berlin de düzenlendi. Burada 50- 60 yıllık bir hikaye var. Burada 3 milyonluk türk nüfusu var. Hinterland olarak jeopolitik ve jeoekonomik konumumuza baktığımızda coğrafyamıza en yakın ve en fazla iş yaptığımız bir ülke Almanya. Dolayısıyla ticaret hacmimizin rakamları ortada. Biz türk iş insanları olarak buradan diyoruz ki; Şartlar ne olursa olsun Ne Avrupa Türkiye' den vazgeçebilir ne Türkiye Avrupa dan vazgeçebilir bu iradeyi ortaya koymak için buradayız" dedi. 7 bine yakın Alman şirketin ülkemizde faaliyet gösterdiğini ve ülkemizden en büyük ihracatın Almanya ya yapıldığını belirten Değer, gıdadan lojistiğe, tekstilden, savunma sanayiye kadar işbirliğinin her geçen gün arttığını söyledi. Değer savunma sanayi şirketlerinin Almanya da boy gösteriyor omasının da önemine dikkat çekti.

Bu yıl ilk kez Berlin' de düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesinin bundan sonra geleneksel hale getirileceğini belirten Değer, Avrupa' nın göbeğinde burada Berlin de istanbul Ekonomi zirvesi yapıyor olmak bizim bir hayalimizdi ve bu hayali gerçekleştirmiş olmak bizim için gurur verici" dedi

Zirve kapsamında Berlin' e giden iş insanları Türk Alman Ticaret ve Sanayi odasını da ziyaret etti ve Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu' ndan yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgi aldı.

Zirve kapsamında Döngüsel Ekonomiye Geçişte Kobilerin Rolü, Sürdürülebilirlik ve Turizmde yeni Perspektifler, Otomotiv Sektöründe Elektrifikasyon Dönüşümü, Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilir Tekstil Stratejisi, Türkiye ve Avrupa'nın Savunma Sanayi Ekonomisi, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği? konularında paneller düzenlendi. Zirvenin sonunda İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve gala yemeği gerçekleştirildi.

(DHA)