İstanbul Ekonomi Zirvesi Almanya'da yapıldı

İstanbul Ekonomi Zirvesi, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) iş birliği ile Almanya'da yapıldı. 'Avrupalı Şirketler için Türkiye'deki Yatırım Fırsatları' temasıyla Berlin'de düzenlenen zirvede Türkiye'deki yatırım fırsatları anlatıldı. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer "Burada 3 milyon Türk nüfusu var. En fazla sürdürülebilir iş yaptığımız ülke. Türk iş insanları olarak diyoruz ki bugün buradan Berlin'den şartlar ne olursa olsun ne Avrupa Türkiye'den vazgeçebilir ne de Türkiye Avrupa'dan vazgeçebilir' dedi

Zirvenin açılışında konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'da Türkiye kökenli nüfusun artık işçi olmaktan çıkıp girişimci olarak son 10 yılda büyük başarılara imza attığını belirterek "Sadece Almanya'nın Türkiye'de yaptığı yatırımlar değil, Almanya'da Türk nüfusunun yapmış olduğu yatırımlar da bizim ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok ciddi katkılarda bulunan bir unsur haline geldi. İhracatta birinci, ithalatta ise üçüncü sırada yer alan Almanya ile dış ticaret hacmimiz 2022 yılında 50 milyar avronun üzerinde seyretmiştir" dedi.

Önce Kovid-19 pandemisi nedeniyle tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşandığını ve ardından Avrupa'nın ortasında bir savaş çıktığını vurgulayan Şen, pandemi ve kriz kaynaklı arz ve talep sorunlarına çözüm bulmanın büyük önem kazandığını vurguladı. Şen, "Küresel tedarik darboğazları, Türkiye'yi dünya pazarları arasında ekonomik ve enerji köprüsü olarak Alman ve uluslararası ithalatçılar ve ihracatçılar için aranan bir merkez yoluna soktu" diye konuştu

Son zamanlarda şirketlerin friendshoring (ticareti ve yatırımı dost ile yap) ve nearshoring (tedarikini ve yatırımını yakın coğrafyadan yap) seçeneklerini giderek daha fazla değerlendirmeye başladığını ifade eden Şen, Türkiye'nin küresel ekonomideki değişikliklere hızlı tepki verme kabiliyetine sahip olması ve ülkenin daha kısa teslimat süreleri sunması nedeniyle Almanya ile yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıktığını kaydetti.

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ise "Burada 3 milyon Türk nüfusu var en fazla en sürdürülebilir iş yaptığımız ülke Türk iş insanları olarak diyoruz ki bugün buradan Berlin'den şartlar ne olursa olsun ne Avrupa Türkiye'den vazgeçebilir ne de Türkiye Avrupa'dan vazgeçebilir" dedi.

Değer, "Bir kısım ön görüşmeler bitti zaten burada birçok anlaşmanın imzalanmasını Türkiye'ye yatırım olarak dönmesini bekliyoruz bu seneki ana temamız Avrupa'daki şirketlerin Türkiye'deki yatırım fırsatları" diye konuştu.

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu da "Bu önemli bir fırsat hem Berlin için hem Almanya için hem de Türkiye için karşılıklı ikili ilişkilerin geliştirilmesi temel hedef ve bunu da gerçekleştirmesi anlamında bu zirveyi çok önemli buluyorum" diye konuştu.

Zirve kapsamında, Döngüsel Ekonomiye Geçişte Kobilerin Rolü, Sürdürülebilirlik ve Turizmde yeni Perspektifler, Otomotiv Sektöründe Elektrifikasyon Dönüşümü, Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilir Tekstil Stratejisi, Türkiye ve Avrupa'nın Savunma Sanayi Ekonomisi, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği' konularında paneller düzenlendi

Zirvenin sonunda İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve gala yemeği gerçekleştirildi.