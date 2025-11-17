Haberler

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025: Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025, 11-12 Aralık tarihlerinde Çırağan Sarayı'nda 'Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri' temasıyla gerçekleştirilecek. Küresel ekonomi, sürdürülebilirlik ve uluslararası yatırım gibi gündemleri ele alacak zirveye yurt dışından önemli katılımcılar bekleniyor.

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025, "Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri" ana temasıyla 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Küresel ekonomi, sürdürülebilirlik, sağlık, otomotiv, enerji, telekomünikasyon, sanayi, finans, eğitim, dijital dönüşüm, girişimcilik ve uluslararası yatırım gündemlerini tek çatı altında buluşturan 9. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 11-12 Aralık tarihlerinde Çırağan Sarayı'nda yapılacak.

Zirve öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, bu seneki ana temalarının "Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri" olduğunu söyledi.

Değer, yurt dışından büyükelçiler, konsolosluklar, bakanlık ve başbakanlık seviyesinde 50'ye yakın katılım olacağını ifade ederek, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Değişen yeni dünya dengelerinde Türkiye'nin hak ettiği yere ulaşması için İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin elinde geldiği kadar buraya katkı sunmaya çalıştığını vurgulayan Değer, her sene olduğu gibi bu sene de etkinliğin galasıyla birlikte 3 gün süreceğini ifade etti.

Değer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ana teması sanayi 4.0'dı. Bütün dünya konuştu, tartıştı. 'Oldu olacak, gelecek yarın' derken geleceğin tam orta göbeğindeyiz ve o kadar hızlı hareket ediyor ki bu gelişimi tamamlamış olanlar var, tamamlamaya çalışanlar var, hiç başlamamışlar var. Dolayısıyla biz istiyoruz ki İstanbul Ekonomi Zirvesi, gelişmekte olan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yerini en iyi ve hak ettiği şekilde temsil etsin."

Bu arada, zirvenin 11 Aralık akşamında, B2B toplantıların ardından "Dünya Barışı" temalı özel bir resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonun açılışında, Türkiye'de görev yapan büyükelçi ve başkonsolosların, barış mesajları birer dakikalık demeçlerle paylaşılacak.

Zirvenin son gününde, yılın en başarılı kişi ve kurumları 9. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ile ödüllendirilecek.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.