İstanbul'dan Diyarbakır'a Tekstil Yatırımı

İstanbul'dan Diyarbakır'a Tekstil Yatırımı
Ünlü bir tekstil markası, Diyarbakır'da toptan satış mağazası açtı. Açılış töreninde katılan TESK Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, yeni yatırımın istihdam ve ekonomi için önem taşıdığını vurguladı. Yatırımcı Ramazan Arta ise bölgedeki üretim potansiyeline dikkat çekerek, gelecekte üretimi yerel olarak yapmayı planladıklarını belirtti.

İstanbul'da tekstil sektöründe üretim yapan ünlü bir marka Diyarbakır'da toptan satış mağazası açtı.

Mağaza açılış törenine katılan TESK Genel Başkan Vekili ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, kente yeni işletmelerin açılmasının ekonomi ve istihdam için çok önemli olduğunu söyledi. Ebedinoğlu, "Yatırımın sadece toptan satış mağaza olarak kalmamasını temenni ederek, kentteki istihdamı artırmak amacıyla üretiminde yakın bir süre içerisinde Diyarbakır'da yapılmasını ümit ediyorum. Kentimizde istihdamı artıracak tüm işletmelerimize birliğimiz olarak destek olacağız" dedi.

İşletme yatırımcısı Ramazan Arta ise, tekstil sektöründe yaklaşık 40 yıldan beridir üretim yaptığını ve üretimin ağırlıkta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderildiğini belirterek, "Bizler bu yatırımımız ile artık bölge insanımızın yüksek maliyette ihracat yapmasının önüne geçmiş olacağız. Devir artık ekonomi devri, inşallah gelecekteki süreçte üretimimizi de bölgeden yapmak için alt yapı çalışmalarımızı başlatacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
