İstanbul'dan Bitlis'e dönerek atölye kuran girişimci gençlere istihdam sağlıyor

Mehmet Can Özdemir, 32 yıl önce ailesiyle İstanbul'a göç ederek tekstil fabrikalarında çalışmaya başladı. Yıllar sonra memleketine dönen Özdemir, kurduğu atölyede gençlere istihdam sağlıyor ve ürünlerini birçok ülkeye gönderiyor.

Bitlis'ten 32 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giderek tekstil fabrikalarında çalışan Mehmet Can Özdemir, yıllar sonra memleketine dönerek kurduğu atölyede hem gençlere istihdam sağladı hem de birçok ülkeye ürün göndermeye başladı.

Maddi imkansızlıklardan dolayı gittikleri İstanbul'da küçük yaşına rağmen çalışmaya başlayan Özdemir'in ailesi, 1997'de iş yeri kurmaya karar verdi.

El birliği yaparak açtıkları işletmede çalışmaya başlayan aile fertleri, işlerini büyüterek birçok ülkeye ürün göndermeye başladı.

32 yıl önce göç ettiği memleketini unutamayan Özdemir, merkeze bağlı Yolcular köyünde, devlet desteklerinden yararlanarak tekstil atölyesi kurdu.

Özdemir, çalışmak için batıya giden köyün gençlerini atölyede istihdam ederek, onların doğdukları topraklarda ekmeklerini kazanmalarını sağladı.

Günde 4 bin parça kıyafet üretimi yapılan atölyede hazırlanan ürünler 16 ülkeye satılıyor.

"Devletimizin verdiği teşvikler sayesinde köyümüze geri geldik"

Özdemir AA muhabirine, köyde yaşadıkları maddi imkansızlıklardan dolayı 1991'de İstanbul'a göç ettiklerini, fabrikalarda bir süre çalıştıktan sonra Sultangazi'de kendi iş yerlerini kurduklarını söyledi.

Memleketleri Bitlis'e dönmeye karar verdiklerini belirten Özdemir, "Orada 26 yıldır işimizi devam ettiriyorduk. 32 yıldan sonra tekrar baba ocağına döndük ve burada atölye kurduk. İstihdam sağlamaktan çok mutluyuz." dedi.

Fabrikada günde 4 bin parça giysi üretildiğini, bu sayıyı 4 bin 500'e çıkarmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özdemir, kaliteyi, gençlerin istihdamını ve üretimi artırmayı başaracaklarına inandığını kaydetti.

Üretimle kentin ekonomisine de katkı sağladıklarını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Buradan Almanya, İngiltere ve Fransa gibi 16 Avrupa ülkesine ürünümüz gidiyor. Bunun onurunu yaşıyoruz. Gençlerimiz de hiçbir yere gitmeden köylerinde istihdam ediliyor. Şu anda 60 kişi çalışıyor. 32 yıl önce burada bir fabrika açılacak deseydiniz hayalden öte bir şeydi ama bu hayal gerçekleşti. Devletimizin verdiği teşvikler sayesinde köyümüze geri geldik. Buradaki gençleri istihdam ettiğimiz için çok mutluyuz."

Çalışmak için İstanbul'dan köylerine döndüler

İstanbul'dan memleketine dönerek köylerinde açılan fabrikada çalışan Şilan Berdibek ise "Fabrika evimize yakın ve ulaşımı çok rahat. İstanbul rahat değildi. Aldığımız maaş giderlerimize yetmiyordu. Köyümüze döndük. Burası çok rahat. Gençlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çalışanlardan Özcan Özdemir de maddi sıkıntılardan dolayı İstanbul'dan Bitlis'e göç etmek zorunda kaldığını anlatarak, köyde kendilerine iş imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Özdemir, "Köyümüzde çalışmaya başladık. Bundan daha güzel bir şey olamaz. İstanbul'un artan masrafları, kiraların yükselmesi nedeniyle Bitlis'e döndük. İlimizi seviyoruz. Sabah 5 dakikada işe varıyoruz." ifadelerini kullandı.