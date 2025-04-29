İstanbul'da Uluslararası ESCO Sempozyumu Düzenleniyor

Uluslararası ESCO Sempozyumu'nun ikincisi, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) ev sahipliğinde, Enerjisa Enerji ana sponsorluğunda 7-8 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Enerji hizmet sektörünün dünya çapındaki liderlerinin bir araya geleceği sempozyumun açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Conkar, BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi-Yeop Son, Global ESCO Network Eş Başkanı Søren Lütken ve EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü yapacak.

Global ESCO Network (Küresel ESCO Ağı) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası ESCO Sempozyumu, Türkiye'de enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) temsil edildiği sivil toplum kuruluşu olan Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) iş birliğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Kopenhag İklim Merkezi ve Verimlilik Değerleme Organizasyonu'nun (EVO) desteğiyle 7-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyumda, enerji verimliliği alanındaki çalışmalar, uluslararası düzenlemelerin enerji verimliliği politikalarına etkisi, kamu ve yerel yönetimlerle iş birlikleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, finansmana erişim gibi konular ele alınacak. Etkinlikte ayrıca ESCO modellerinin küresel iklim hedeflerine katkı potansiyeli incelenecek, gelişmekte olan ülkeler ve yükselen pazarlarda ESCO'ların rolünü artırmaya yönelik fırsatlar değerlendirilecek.

Sempozyumun açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Conkar, BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi-Yeop Son, Global ESCO Network Eş Başkanı Søren Lütken ve EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü yapacak.

"Ülkemizi enerji verimliliği alanındaki küresel diyalogların merkezi haline getireceğiz"

Paris Anlaşması ile sağlanan mutabakat çerçevesinde, sanayileşme öncesi döneme göre küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlamanın hedeflendiğini ve bunun da sera gazı emisyonlarının hızla azaltılmasını zorunlu kıldığını söyleyen EYODER Başkanı Onur Ünlü, "Bilimsel araştırmalar, bu hedefe ulaşmada en hızlı, en düşük maliyetli ve en etkili yöntemin enerji verimliliği olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için dünya genelindeki enerji verimliliği iyileştirme oranının 2030 yılına kadar her yıl en az yüzde 4 artması gerekiyor. Bu oran da mevcut ilerleme hızının iki katından fazlasına karşılık geliyor. Dolayısıyla kaybedecek bir günümüzün bile olmadığı bir dönemden geçiyoruz. İşte bu süreçte ülkemizin enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliklerine liderlik etmesini son derece değerli buluyoruz. Yoğun lobicilik faaliyeti sonucunda, ilki Paris'te düzenlenen Uluslararası ESCO Sempozyumu'nun ikincisinin ülkemizde düzenlenmesini mümkün kıldık. Bu etkinliğin enerji dönüşümünün hızlandırılmasında yenilikçi sinerjilere ve ortaklıklara zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Ülkemizi enerji verimliliği alanındaki küresel diyalogların merkezi haline getireceğiz. Etkinliğimize enerji hizmet sektörünün temsilcilerinin yanı sıra sigortacılık ve finans sektörlerinden, hukuk firmalarından, teknoloji üreticisi ve dağıtıcısı şirketlerden temsilcilerin katılımını da bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL