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İstanbul'da ulaşıma yüzde 13 zam! İşte metrobüs ve taksi için yeni tarife

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin, Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. Tam basım ücreti 20 TL, öğrencilerin bir basım ücreti 12 TL'ye yükselirken öğrenci aylık abonman ücreti ise 282,5 TL'ye çıkarıldı. Taksilerde açılış ücreti 30 TL, indi-bindi ücreti 100 TL oldu.

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı.

İBB UKOME temmuz ayı toplantısı, Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantıda; toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine zam teklifleri oylandı.

METROBÜSTE EN UZUN MESAFE ÜCRETİ 26.27 TL

Toplantıda tam elektronik bilet ücretinin yüzde 13'lük zamla 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci biletinin 8.64 liradan 9.76 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 250 liradan 282,5 liraya, tam abonman ücretinin bin 389 liradan bin 569 liraya çıkması yönelik teklif kabul edildi. Metrobüste en uzun mesafe ücreti 26.27 liradan 29.68 liraya çıkarken Marmaray'da ise bu ücret 39.18 liradan 46.94 liraya çıkarıldı.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 30, İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 100 TL OLDU

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

DENİZ ULAŞIMINA DA ZAM YAPILDI

Üsküdar-Eminönü arasındaki deniz taşımacılığında yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltildi.

MİNİBÜSLERDE EN KISA MESAFE 18 LİRA

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

SERVİSLERE YÜZDE 16 ZAM

0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi. Personel servisi ücretinin ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan bin 4,20 liraya çıkması kararlaştırıldı.

DENİZ TAKSİYE YÜZDE 100 ZAM

En son 22 ay önce belirlenen deniz taksi ücretlerinde de düzenlemeye gidilerek yüzde 100 zam yapıldı. 210 TL olan açılış ve ilk mil ücreti 420 TL'ye yükseltildi.

YEDİEMİNE 708 TL OLAN ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ 800 TL'YE ÇIKTI

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi oylandı. Alınan kararla; yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı; 708 TL olan araç çekme ücreti 800 TL'ye; ilave kilometre ücreti ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseldi.

Kararlaştırılan teklif doğrultusunda yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için liradan 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya çıkarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (57)

Abdulbaki null:

İbb nin bir devlet kadar geliri var. Konsere festivale heykele para var. Ama hizmete gelince zam üstüne zam

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Ömer Can:

her şey güzel olacak diyen ekrem istanbul için bir nimet nimet

yanıt160
yanıt57
Kerim AYDOĞAN:

Abdulbaki null:Hükümetinizin camiye parası var çalışana emekliye yok.

yanıt55
yanıt102
suleyman altıntaş:

Devleti yönetenler 85 milyondan vergi alıyor. Aldıkları halde ne yapıyor. Zam üstüne zam.

yanıt51
yanıt38
Doğrucu:

Camileri kapatsalar otobüsler bedava tasır.. malesef camilere diyanete para yetişmiyor.. bukadar cami imam varken bu zam çok az doymuyorrr camiler imamlar

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Doğrucu:

Camilere giden parayı kessinler diyanet kapatılsınn bak otobüsler nasil bedava oluyor

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ayten sağdıç:

yakıta zam geldi keşke bunuda yazsaydınız bu kadar taraflı bakmanız yanlış heykelden rahatsız oluyorsanız arap ülkeleri daha uygun sizin için. ülkemizi kurtaran atatürkün portresi bizi rahatsız etmiyor aksine gururlandırıyor

yanıt33
yanıt48
YalancıSavar:

Kerim Aydoğan, camileri hayırseverler para toplayıp yaptırıyor. devletin yaptığı camii sayısı çok azdır. Ayrıca tarihi camiler turist ziyaretçi çekiyor ve ülkeye para bırakıyor. Sizin heykelleri görmeye gelen turist görmedik.

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Murat Celik:

Tekfur sanatçılara para hazırlıyor yapacak bir şey yok Bir de cumhurbaşkanı olacak Para lazım

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sade vatandaş:

doğru söyledin ayrıca halkın parasıyla alıp seyehat edeceği üç beş itibardan tasarruf olmayan marka makam uçağı alması bir iki yazlık kışlık saray yaptırması lazım

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