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İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler

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İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, "Et ve Süt Kurumu ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyerek dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunacağız" dedi. Güzeldere kampanyaya katılan marketler arasında Hakmar, Happy Center, Mopaş, Özkuruşlar Market ve Anpa Gross'un da bulunduğunu aktardı.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

"TÜKETİCİYİ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol çerçevesinde ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı. İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Güzeldere yaptığı açıklamada, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul'da tüm hanelere temas ettiklerini belirterek, yıl boyunca gerçekleştirdikleri kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını ifade etti.

"FİYATLARDA YUKARI DOĞRU CİDDİ BİR HAREKETLİLİK VAR"

Geçen yıl mart ayından bu yana ESK ile yaptıkları protokol sayesinde hanelere en uygun fiyatlı eti ulaştırdıklarını vurgulayan Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ve dernek olarak bu spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.

İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketlerİstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere.

"DANA KIYMANIN KİLOGRAM FİYATI 314 LİRA"

Bu yıl da geçen yıl ramazan ayında olduğu gibi sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını bildiren Güzeldere, şunları kaydetti; "ESK yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz. Yerel perakende olarak üye zincir marketlerimiz ile ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız ve ramazan fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

İŞTE KAMPANYAYA KATILAN MARKETLER

Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri şöyle sıraladı; "Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap."

Kaynak: AA / Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

sade vatandaş:

seçimler bitene kadar bol yağlı kıymayı ucuza satacaklar oda her nasıl ucuzluksa simitçiler gibi bunlarada birileri seçim bitene kadar zam yapmayın sonra acısını çıkarırsınız dediler herhalde

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haksız mıyım:

evet, cehp basın sözcüsü sade vatandaştan basın açıklaması. genel merkezde işler nasıl gidiyo:)))hep iftira hep yalan...

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VATANSEVER:

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYAN HÜKÜMETİMİZE HELAL OLSUN. ÇOK İYİ FİYAT MÜBAREK RAMAZAN AYINDA SOFRALARIMIZ BOLLUK GÖRECEK

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Ahmet Yazıcı:

Üstadım fiyatları artırdıktan sonra zaten bu kararı aldılar yani cambazlık yaptılar. Devlette denetleyemedi. Sende diyorsun ki hükümetimiz göz açtırmadı. Komik

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haksız mıyım:

bu haberde de hükümet destekçisi mi oldun? senin ve sizin gerçek yüzünüzü görmeyende suç. başka haberde iTraille ticareti savunuyordu...

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yanıt0
Muhammet Şifa CİHAN:

Komikmisin yoksa yalak mı bilemedim ! Atı alan Üsküdar’ı geceli yıl oldu tavuk fiyatları bile el yakar oldu ki etden bahsediyoruz! Sofran şu an bile bolluk göremezken ramazanda mümkün degil! Yani ya sen salaksın yalaksın yada çok ağır malsın bilemedim

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turgut aydın:

Bu ucuz kıyma insan sağlığınıda bozarsa şaşırmammm

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Ahmet Yazıcı:

Fiyatları arttırdıktan sonra bu açıklamayı yapmak vatandaşa cambazlık yapmaktır. Bunları denetleyemeyenlere oy moy yok. Sandığa da gitmiyorum.

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Mehmet Vatandaş:

migros, carrafursa ve diğer üç harflilerden de bekliyoruz

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Ahmet Yazıcı:

Fiyatları yükselttikten sonra bu kararı aldılar ve millete laf cambazlığı yapılıyor. Bunlara fırsat verenlere oy moy yok bu sefer sandığa gitmiyorum.

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