İstanbul'da Pestisit Denetimleri Sıkılaştırılıyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Anadolu Yakası Ataşehir Sebze Hali'nde denetim gerçekleştirdi.

"Tarladan Çatala Gıda Güvenliği" bilinciyle, sürdürülebilir tarım ve halk sağlığı, en öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu anlayışla yürütülen çalışmalardan biri olan pestisit denetimleri, hem hasat öncesi hem de hasat sonrası süreçlerde titizlikle uygulanıyor.

Hasat öncesi pestisit denetimleri, meyve ve sebzeler henüz tarladayken yürütülmekte olup, tavsiye dışı ve hatalı pestisit kullanımını kontrol altına almayı ve güvenli gıda üretimini teşvik etmeyi hedefliyor.

Hasat sonrası denetimlerde ise Ataşehir ve Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halleri, paketleme tesisleri ve perakende satış noktaları gibi tedarik zincirinin kritik noktaları mercek altına alınıyor.

2024 yılı itibarıyla, Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında 95 numune alındı. Hasat sonrası programlarda ise Bakanlık İl Yıllık Kontrol Planı, Ulusal Kalıntı İzleme Programı ve rutin denetimler dahil olmak üzere toplam 2 bin 79 numune incelendi. Bu numunelerden mevzuata aykırı bulunanlar için gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Halk sağlığını korumak ve sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu önemli denetimde, pestisit denetimlerinin önemi bir kez daha vurgulanıyor. ???????Denetimde, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, halde bulunan işletmelerde denetim gerçekleştirdi ve yapılan çalışmalar hakkında basınla bilgi paylaştı.

"Yüzde 5 civarında uygunsuzluğumuz var"

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, denetimde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendileri için sebze, meyve, gıda ürünlerinin birinci aşamadaki üretiminin önemli olduğu kadar aynı zamanda tüketiciye ulaşmasının da çok önemli olduğunu belirterek, üretim aşamasından başlayarak nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamaları denetlediklerini söyledi.

Hasat öncesi denetimlerden başlayarak ürünlerden, gerekli noktalardan numuneleri alarak analize gönderdiklerini aktaran Parıldar, şunları kaydetti:

"Bunu Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hem üretim denetim planlaması hem de denetim yapılacak üreticilerin isimlerine kadar Tarım Bilgi Sisteminden, İl Müdürlüklerimize gelen üretici listesi üzerinden denetim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bunların dışında İl Müdürlükleri olarak şüphe duyduğumuz durumlarda, ihtiyaç duyduğumuz durumlarda da yine üretim noktalarından numune alarak, hasat öncesinde bunların analizlerini yapıyoruz. Yapılan denetimlerde, yapılan kontrollerde, yapılan analizlerde, pestisit çıkan ürünleri olan üreticileri iki yıl süreyle izlemeye alıyoruz ve bunlardan da sürekli analizler yaparak pestisit kontrollerini gerçekleştiriyoruz."

Parıldar, İstanbul'da 2 bin 300'e yakın numune alarak analiz gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu analizler neticesinde yüzde 5 civarında uygunsuzluğumuz var. Yani yüzde 95 hakkıyla hukukuyla da bu işi yapan hem üreticilerimiz hem arzı sağlayan toptancılarımız ve perakendecilerimiz var." açıklamasını yaptı.