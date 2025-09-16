Haberler

Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
İstanbul'da 153 bin kilometredeki aracı 123 bin kilometre göstererek satışa sunan galericinin yetki belgesi Ticaret Bakanlığı tarafından iptal edildi. Vatandaşın sosyal medya ihbarı sonrası yapılan denetimde usulsüzlük tespit edildi ve firmaya cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da bir galericinin, 153 bin kilometredeki aracı 123 bin kilometreye düşürerek satışa çıkardığı tespit edildi. Vatandaşın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, ilgili firmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

BELGE İPTALİ VE CEZA

Yapılan incelemede, aracın kilometresi usulsüz şekilde düşürüldüğü ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine işletmenin yetki belgesi iptal edildi ve firma hakkında rapor hazırlanarak İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne sunuldu.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede aracın kilometre düşürülerek ilana girildiği tespit edilmiştir. Bakanlığımız vatandaşın hakkını ve hukukunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İşte Bakanlığı harekete geçiren o ilan;

İstanbul'da Galericiye Kilometre Düşürme Cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
