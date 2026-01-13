Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar ve avro güne yükselişle başladı. Dolar 43,1580 liradan, avro ise 50,3720 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1580 liradan, avro 50,3720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,1560 liradan alınan dolar, 43,1580 liradan satılıyor. 50,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3720 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,1270, avronun satış fiyatı ise 50,4610 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
500

