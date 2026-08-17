İstanbul'da Ayçiçeği Üretiminde Rekor Beklentisi

İstanbul'da tarımsal üretimin önemli kalemlerinden ayçiçeğinde üretim alanlarının korunması ve verimliliğin artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülürken özellikle Arnavutköy, Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde yoğunlaşan yağlık ayçiçeği üretimi, uygulanan projeler ve üreticilere sağlanan tohum destekleriyle güçlendiriliyor.

AA muhabirine İstanbul'daki ayçiçeği üretimine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kentte tarımsal üretimde Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile, Beykoz ve Sarıyer'in önemli yerlerden olduğunu söyledi.

Parıldar, İstanbul'da ayçiçeği üretimini teşvik eden unsurların bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene yağışlarımız çok güzel gitti ve ürünlerimiz de çok bereketli. Ayçiçeğinin ekiliş tarihinden itibaren yani nisandan sonraki dönemden itibaren periyodik yağışları ayçiçeği bekler. Özellikle meyve dolum döneminde bu çok önemlidir. Haziran ve temmuz ayında aldığı yağışlar da verimi artıran yağışlar ayçiçeği açısından. Bu sene yağış rejimimiz çok uygun gitti. Dolayısıyla belki Cumhuriyet tarihinde Türkiye'mizde bitkisel üretimde rekor kıracağımız bir yıl içerisinde olacağız. Hem hububatta bu şekilde, buğdayda, arpada çok güzel verimler oldu hem de ayçiçeği ve kanolada çok güzel verimler oldu. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de böyle devam eder."

İklim açısından İstanbul'un ayçiçeği üretimine uygun olduğunu dile getiren Parıldar, "Toplamda her sene İstanbul'da 210-220 bin dekar seviyesinde ayçiçeği ekilişimiz var ve ortalama 45 bin tonluk bir üretim hacmimiz, rekoltemiz söz konusu ki bu Marmara Bölgesi'nde hatırı sayılır seviyelere bizi çıkarıyor. Marmara'da 5'inci, Türkiye'de de 12'nci sıradayız üretim anlamında. 16 milyon insanın yaşadığı, kültürü, tarihi, turizmi, ata yadigarı İstanbul, geçmişiyle beraber aynı zamanda çok güzel bir tarımsal üretim merkezi." ifadelerini kullandı.

"210 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği üretimi yapılıyor"

Parıldar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde, çiftçinin alın teri, gayreti ve çabasıyla beraber il ve ilçe müdürlüklerindeki personelin özverili çalışmalarıyla üretim seviyesini artırarak devam edeceklerini vurgulayarak, İstanbul'da tarımın yapıldığını ve üretimin artarak devam edeceğini anlattı.

Suat Parıldar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 743 bin dekar halihazırda işlenen tarım arazimiz var. Sayın bakanımızın liderliğinde 2024 yılında üretim planlamasına geçtik. Türkiye'nin tamamında artık bir plan dahilinde çiftçilerimizle üretim gerçekleştiriyoruz. İstanbul'umuzda da biz bu planı gerçekleştirdik. 6 üründe ve yem bitkisinde üretim planlamasını hayata geçirdik. Buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, kuru fasulye, nohut ve yem bitkilerinde biz üretim planlamasını İstanbul'da uyguluyoruz."

İstanbul'daki 743 bin dekarın içerisinde 210 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği üretiminin yapıldığını anlatan Parıldar, "297 bin dekara yakın kısmı buğday üretimi, 57 bin dekarlık kısmı arpa üretimi, 40 bin dekara yakın kısmı kanola üretimi, 60 bin dekara yakın kısmı da yem bitkileri üretimi. Yani yüzde 90'ını planlayarak biz üretimi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Rekoltemizin ayçiçeğinde yüzde 20-25'ten fazla artacağını tahmin ediyoruz"

Parıldar, çiftçinin plana göre üretim yapması durumunda devlet desteğinin 2 katını aldığını belirterek, "Bu ne demek, mazotun tamamını, gübrenin de yüzde 50'sini biz çiftçimize destek olarak vermiş oluyoruz. Üretimi görüyorsunuz. O halde bu destekler üretim yapan, alın terini ortaya koyan, gecesini gündüzünü üretimle geçiren çiftçilerimizin de anasının ak sütü gibi helal olan destekler. Dolayısıyla biz şu sloganla devam ediyoruz, 'üretimin yüzyılında, üreticinin yüzyılında çiftçilerimizle beraber omuz omuza durmak yok üretime devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da geçen sene ayçiçeğinde gerçekleşen rekoltenin 44 bin ton civarında olduğunu hatırlatan Parıldar, "Bu sene hasat dönemine yaklaşıyoruz, özellikle erken ekilişlerle beraber hasat da başlamak üzere. Hasatla beraber rekoltemizin ayçiçeğinde yüzde 20-25'ten fazla artacağını tahmin ediyoruz ama nihai rakamları hasadımız gerçekleştiğinde yine bir hasat şenliğinde paylaşacağız. Hububatta ise bu yüzde 20-25 gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Parıldar, üretilen ayçiçeğinin iç pazarda satışlarının yapıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla biz de iç piyasada ihtiyacımızı karşılayacak üretim alanları ve üretim miktarlarını artırmaya çalışıyoruz. Ancak bunu yaparken ayçiçeği üretimini artıralım derken diğer taraftan bizim ihtiyacımız olan buğday üretim alanlarını da engellemeden yapmamız gerekiyor. Onun için üretim planlaması dediğimiz bir plan dahilinde, 'ihtiyacımız ne kadar, üretim potansiyelimiz ne kadar, eğer arz fazlamız var ise bu arz fazlasının değerlendirileceği alanlar mevcut mu' bunların hepsinin bir plan çerçevesinde organize edildiği, merkezde bakanlığımızın koordine ettiği, illerde de her il müdürlüğünün üretim planlaması komiteleriyle beraber bunu hayata geçirdikleri bir sistem."

"Bunların artırılması bize büyük bir avantaj, büyük bir fayda sağlayacak"

Arnavutköy'de 40 yıldır ayçiçeği üretimi yapan çiftçi Tahsin Özdil, bu sene 650 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl geçen seneye, son 1-2 yıla göre oranla biraz daha şanslıyız. Ayçiçeği çıktıktan sonra 2-3 kez yağış aldık. Verim beklentimiz bir önceki yıllara göre bir farklılık bekliyoruz. Umutluyuz diyebilirim." dedi.

Özdil, ayçiçeğinin 3,5-4 aylık bir süreçte nakde dönebilen bir ürün olduğundan dolayı önemli olduğuna işaret ederek, "Devlet desteklerinden de yararlanıyoruz. Bizler için bunlar çok önemli. Onlar olmasa belki de şu anki şartlarda altından kalkamayabiliriz. Ama bu desteklerin de artırılması yönünde beklentimiz var. Bunların artırılması bize büyük bir avantaj, büyük bir fayda sağlayacak." diye konuştu.

Arnavutköy'de ayçiçeği üreticisi İhsan Erbay ise 20-30 yıldır tarımla uğraştığını ve bu yıl 150-200 dönümlük bir alanda üretim yaptığını belirterek, geçen yıla kıyasla bu yılın yaz yağışlarının da etkisiyle daha verimli geçtiğini ve beklentilerinin iyi yönde olduğunu anlattı.

Erbay, devletin mazot ve gübre desteği verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıl yüzde 75 destekli ayçiçeği tohumu verdi Bakanlığımız, İstanbul İl Tarım Müdürlüğümüz. Biz de onları ektik. İnşallah iyi olacak. İyi verimler bekliyoruz. Tabii mazot ve gübreye ilişkin devletimiz destekleri daha da artırırsa biz de üretimi daha da artırırız ve daha güzel üretim yaparız. Tarım yapmak güzel, toprakla uğraşmak güzel bir şey."

Ayçiçeği üreticisi Murat Yavaş da bu yıl 300 dekar civarında bir alanda üretim yaptığını anlatarak, ayçiçeğinin yanı sıra buğday, kanola, yulaf üretimi de yaptıklarını dile getirdi.

Yavaş, yağmurlardan dolayı bu dönemin güzel geçtiğini ve verimi de iyi beklediklerini belirterek, "Tarlaların görüntüsü de güzel. Temmuz yağışlarından dolayı hem verim konusunda hem de çiçeklerin görüntüsü konusunda güzel gidiyor. Devlet desteklerinden yararlanıyoruz. Destekler olmasa zaten altından kalkamayız. Desteklerin artarak devam etmesini üretimimizi geliştirmemiz açısından talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA