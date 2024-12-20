Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Türkiye Ekonomisine Yönelik Panel Düzenlendi

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Türkiye Ekonomisine Yönelik Panel Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi, '2024 Türkiye Ekonomisine Bakış ve 2025 Beklentileri' başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Panelde küresel ve yerel ekonomik konular ele alındı, Türkiye ekonomisine dair öngörüler paylaşıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, "2024 Türkiye Ekonomisine Bakış ve 2025 Beklentileri" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü, Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı ile Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFİS) tarafından düzenlenen panelde, küresel ve yerel ekonomi gündemine ilişkin analizler paylaşıldı.

Panelde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Ege Yazgan ve Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, küresel enflasyon, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, tedarik zinciri sorunları ve Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm gereksinimlerini ele aldı. Çok sayıda akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte, 2025'e dair öngörülere de yer verildi.

Açıklamada, paneldeki görüşlerine yer verilenlerden İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serda Selin Öztürk, son yıllarda jeopolitik gerilimler ve salgın sonrası dönemin etkilerinin, Türkiye'nin kırılganlıklarını ve esnekliklerini ortaya koyduğunu belirterek, "Para politikasındaki yeni yaklaşımlar, mali disiplin hedefleri ve finansal piyasalardaki reform çabaları, ekonomimizin istikrarını güçlendirmek adına önemli adımları işaret ediyor. Ancak enflasyon, döviz kuru oynaklığı ve cari açık gibi sorunlar hala üzerinde çalışılması gereken başlıca meseleler." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, küresel ölçekte ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın etkisiyle, özellikle korumacılık politikalarıyla küreselleşmenin yerini bölgeselleşmenin alacağını, Çin'in teknolojik üstünlüğü ve küresel ticaretteki rolünün, ABD ile arasındaki gerilimi derinleştirdiğini vurguladı.

Panelde, Türkiye ekonomisinin 2024'e dair değerlendirmelerine ve 2025'e yönelik öngörülerine değinen Akat, "Önümüzdeki döneme dair kısa vadeli büyük şoklar beklenmiyor. Ancak geçiş dönemleri her zaman zorludur. Türkiye için de 2025'te büyüme daha düşük kalabilir. Yakın gelecekte Türkiye'yi büyüyemeyen ancak büyük çalkantıları da olmayan bir ülke olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Erhan Aslanoğlu ise özellikle küresel çapta Çin ve ABD arasındaki ekonomik rekabete ve Çin'deki deflasyonist eğilimlere odaklandı. Çin'in dijital para ve teknoloji alanlarındaki hamlelerinin, ABD tarafından yakından izlendiğine işaret eden Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"ABD, doların küresel gücünü korumaya çalışırken, Çin dijital yuanı yaygınlaştırma stratejisi izliyor. Ancak Çin'deki deflasyon, özellikle ihracata dayalı büyüme modelinde sorunlara işaret ediyor. Bu durum, önümüzdeki yıllarda ekonomik güç dengelerinde önemli etkiler yaratacak. Korumacı politikaların artmasıyla dünya ekonomisindeki büyüme oranının normalin altına ineceğini öngörüyorum."

Türkiye genelinde ise ekonomi politikalarının kurgusunda değişikliğe ihtiyaç olacağını aktaran Aslanoğlu, bu değişimin ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve dışsal şoklara karşı direnç geliştirmek adına kritik öneme sahip olduğunu, "carry trade" stratejilerinin Türkiye gibi gelişen piyasalardaki etkisinin de göz önünde bulundurması gerektiğinden bahsetti.

Ege Yazgan ise son yıllarda yaptığı atılımlarla Çin teknolojisinin birçok alanda ABD'den daha üstün konuma geldiğini, ucuz maliyetlerle geliştirilen WeChat gibi teknolojilerin, Çin'in teknolojik üstünlüğünü ortaya koyduğunu bildirdi.

Yazgan, "ABD'nin bu alanda Çin ile mücadele etmek istemesi çok anlaşılır bir şey. Bu alandaki üstünlüğünü kaybetmek istemiyor. Trump, Çin'e karşı ticaret savaşı ile yerli sanayi üretimini canlandırmak istiyor. Ancak, aynı anda hem dış ticaret açığını azaltmaya çalışmak hem de doların küresel hakimiyetini sürdürmek çelişkili bir yaklaşım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
img

Eşini katleden adam cezaevinin tuvaletinde ölü bulundu
img

2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
img

Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Son Dakika Haberleri

Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.