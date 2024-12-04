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İstanbul'a 3 ilçeyi bağlayacak yeni metro hattı yapılacak

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İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor. Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak 21 kilometrelik tramvay hattının onayı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacak projenin 3 yılda tamamlanması ve bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçmesi bekleniyor. Ayrıca projenin maliyeti de belli oldu.

İBB'nin Üsküdar-Kadıköy- Maltepe tramvayı için İstanbul Valiliği'nden onay çıktı. 3 yılda tamamlanması planlanan proje için 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 lira harcanacak.

3 SAİL İLÇESİ METROYLE BAĞLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği'ne yaptığı ÇED başvurusu sonuçlandı. Tramvay projesi için "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi.

8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL proje bedeli olacağı tahmin edilen hattın bu yıl içinde başlaması ve 3 yılda tamamlanması bekleniyor.

DENEME SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK

Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanı'nın İETT duraklarından arındırılacağı, güzergah üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: Kazı işlemleri, istasyonların oluşturulması vb. işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte en son rayların döşenmesi işlemine geçilecektir. Tramvay araçları satın alınacak olup satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra deneme sürüşlerine başlanacaktır.

İstanbul'a 3 ilçeyi bağlayacak yeni metro hattı yapılacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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