Isparta'da Gül Hasadı Sezonu Başladı: Rekolte Düşüşü ve Gül Turizmi

Isparta'da Gül Hasadı Sezonu Başladı: Rekolte Düşüşü ve Gül Turizmi
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Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasadı sezonu başladı. GÜLBİRLİK Genel Müdürü İbrahim Işıdan, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle gül rekoltesinin yüzde 35 oranında düştüğünü, ancak bu kaybı telafi etmek için ürünleri daha değerli hale getirerek çalışacaklarını açıkladı. Ayrıca, bölgedeki gül turizmi de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasadı sezonu başladı. Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "Bu yıl yaşanan zirai don, gül rekoltesini yüzde 35 oranında düşürdü. Ancak bu kaybı ürünlerimizi daha değerli kılarak telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Gülün başkenti olarak bilinen Isparta'da gül hasadı heyecanı başladı. Rivayete göre 1888 yılında Müftüzade Gülcü İsmail Efendi tarafından Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirilen gül fidanları Isparta'da çoğaltılarak, binlerce dönüm arazide üretim yapılmaya başlandı. Bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan gül hasadı yaklaşık 1 ay sürüyor. Üreticiler, gül yapraklarındaki yağ keselerinin güneşle patlamasını önlemek amacıyla sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek el emeğiyle gülleri topluyor. Toplanan güller, hızla "alım merkezi" adı verilen fabrikalara ulaştırılıyor. Burada sıcak su kazanlarında kaynatılan güllerden elde edilen yağlı su, ikinci bir işlemle saf gül yağına dönüştürülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

"Bu yıl yaşanan zirai don, gül rekoltesini yüzde 35 oranında düşürdü"

GÜLBİRLİK Genel Müdürü İbrahim Işıdan, hasat sezonunun 12 Mayıs itibarıyla düşük miktarda başladığını ancak havaların ısınmasıyla alımların hız kazandığını söyledi. Işıdan, "Gül hasat mevsimimiz bugün itibari ile başladı. Bu yıl yaşanan zirai don, gül rekoltesini yüzde 35 oranında düşürdü. Ancak bu kaybı, ürünlerimizi daha değerli kılarak telafi etmeye çalışacağız" dedi.

"Güneykent'teki fabrikamızda misafirlerimizi ağırlıyoruz"

Aynı zamanda gül turizminin de başladığını belirten Işıdan, "Güneykent'teki fabrikamızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Eski gül fabrikamız ve gül bahçeleri, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Gül sezonumuzun bu yıl haziran sonuna kadar sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken gül tarlaları ve üretim süreci, bölgeye ekonomik ve kültürel katkı sağlıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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