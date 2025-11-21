İspanyollar Türkiye'de Dijital Dönüşüm Fırsatlarını Değerlendirdi

İspanyol iş insanları, Türkiye ve İspanya'nın ortak vizyonu, potansiyeli ve yakın iş birliğine olan güvenle, inovasyon, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki yeni fırsatları değerlendirmek için bir araya geldi.

Madrid Ticaret Odası'nda (Camara Madrid ) "İspanya-Türkiye: Dijital Çağda Büyüme Motorları ve Fırsatlar: İnovasyon ve Yapay Zeka" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, güçlü ve gelişen ekonomik ilişkileri olan İspanya ve Türkiye için karşılıklı fırsatların bulunduğunu belirtti.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Dijital dönüşümden lojistiğe, yenilenebilir enerjiden savunma sanayine, hatta tarımdan su yönetimine kadar, yüksek katma değerli sektörlerde iş birliğimizi güçlendirmek ve her iki ülke için üçüncü bölgelerde yeni fırsatlar yaratmak için önemli bir potansiyel bulunmaktadır." dedi.

Dünyanın jeopolitik ve jeoekonomik açıdan karmaşık bir dönemden geçtiğini, rekabetin iş birliğinden daha baskın bir hale geldiğini kaydeden Küçükel Ezberci, "Bu nedenle, ülkeleri bölmek yerine birbirine bağlayan, daha dengeli, kapsayıcı ve iş birliğine dayalı bir küresel ekosisteme ihtiyacımız var. Bu bağlamda, Türkiye ve İspanya arasındaki ortaklık büyük bir stratejik değer taşıyor." görüşünü vurguladı.

"Türkiye, İspanya için kesinlikle stratejik bir ortak, Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprüdür"

Camara Madrid Uluslararası İlişkiler Müdürü Esther Calvo da "Türkiye hükümeti, inovasyon ve yapay zeka alanlarında çok önemli adımlar atıyor. İnovasyon ekosistemlerinde her geçen yıl kendisini daha sağlam bir konuma getiren Türkiye, İspanya için kesinlikle stratejik bir ortak, Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprüdür." dedi.

Calvo ayrıca geçen eylül ayında Madrid Ticaret Odası ile Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası arasında bir memorandum imzalandığını hatırlatarak, "iki oda arasındaki yakınlaşmanın ve bugün olduğu gibi yapılan tüm etkinliklerin Türkiye ve İspanya arasında yeni iş birlikleri, ortak projeler, yatırımlar ve köprüler kurulmasına fırsat yaratacağını" vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İspanya Temsilcisi ve Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yasemen Korukçu da 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri odada temel hedeflerinin iki ülke ve iş insanları arasında enerji yaratılması olduğunu kaydetti.

Korukçu, "inovasyon ve yapay zeka alanında iki ülkenin önünde kaçırılmaması gereken, benzersiz bir fırsat olduğunun" altını çizdi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda konuşan sektörün önde gelen iş insanları ve uzmanlar da Türkiye'de yapay zeka stratejisi, hukuki ve teknik altyapısı ve kullanımı hakkında görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Camara Madrid, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlik, İspanyol şirketlerinin inovasyon ve yapay zeka alanlarında Türkiye stratejik pazarına erişmesi, yeni ortaklar belirlemesi, yasal düzenlemeler hakkında bilgilenmesi ve ikili iş birliği fırsatlarını analiz etmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak gösterildi.