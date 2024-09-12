İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Üniversitesi Arasında Protokol İmzalandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile İstanbul Üniversitesi arasında "Üniversite Sanayi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan "Üniversite Sanayi İş Birliği Protokolü" ile üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

İmza törenine İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın yanı sıra İSO yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul Üniversitesi yöneticileri katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Bahçıvan, protokolle üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlandıklarını belirtti.

Bahçıvan, sanayi dünyasında paradigmanın değiştiğini aktararak, sanayinin rekabet üstünlüğünü elde edebilmek, korumak için küresel ölçekte düşünmesi, özgün teknolojiler geliştirmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Bunu başarabilmenin en önemli yollarından birinin de üniversite-sanayi işbirliği olduğuna işaret eden Bahçıvan, üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırmaların, geliştirilen teknolojilerin, yetişmiş insan gücünün ve girişimcilik yaklaşımının sanayiye transferiyle sanayinin AR-GE ve inovasyon süreçlerinin de hızlandığına dikkati çekti.

Bahçıvan, "Üniversiteler ile sanayimizin birbirini destekler nitelikte, etkin, verimli ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmesi, ülkemizin katma değerli üretim ve ihracat temelinde kalkınmasına önemli katkıda bulunacaktır. Kurumlarımız arasında imzaladığımız işbirliği protokolü ile ülkemizin AR-GE ve inovasyon kapasitesinin arttırılması, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişimi, sanayimizin katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretmesi ve girişimciliği desteklemek noktasında birçok ortak çalışma ve projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." görüşlerini bildirdi.

Üniversite sanayi işbirliği denince akla hep teknoloji ve AR-GE gibi konuların geldiğini, oysa sanayinin hukuk ve sosyal bilimler konularına da temas eden pek çok konusu olduğunu vurgulayan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bizim çalışma hayatımızın çok önemli bir boyutunu da hukuk, iş hukuku ve insan kaynakları bağlamında sosyal bilimler oluşturuyor. Dolayısıyla bu işbirliği protokolü bizlere, İstanbul Üniversitemizin bu yöndeki çok değerli birikiminden yararlanma imkanını da verecektir. Bu bağlamda İstanbul Üniversitesi'nin sosyal bilimlerdeki çok köklü ve güçlü rolünü işbirliğinde çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Zira bu alanların hukuk, iktisat ve benzeri bölümlerinden mezun olanlar, gerek kamu ve özel sektörde gerekse de hukuk sisteminde sanayi sektörünü yatayda kesen pozisyonlarda çalışmaktadır. Bu bağlamda, mezunların ülkenin üretim sektörü ile ilgili farkındalık ve bilgilerinin, bu işbirliği çerçevesinde mümkün olduğunca erken ve pratik şekilde arttırılmasının faydalı olacağına inanıyoruz."

"Atılan imzalar sayesinde geleceğe ışık tutacağız"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar da tüm buluşların ve yeniliklerin bilimin, bilginin ve sistematik bir arayışın neticesinde gerçekleştiğini belirterek, bilginin arkasındaki motive edici ana unsurun ise fayda olduğunu anlattı.

Zülfikar, "toplumsal fayda" kavramına işaret ederek, bir ülkenin inovasyon yeteneğinin, tek bir gücün göstereceği çabaya değil, üniversitelerin, sanayinin ve diğer paydaşların bir araya gelerek oluşturduğu büyük bir ekosisteme bağlı olduğunu kaydetti.

Protokolün işleyişi güçlendiren önemli bir adım niteliğinde olduğuna vurgu yapan Zülfikar, şu değerlendirmede bulundu:

"Güçlü işbirliğimiz ile sanayi ve üniversiteler arasında etkin, verimli ve etki odaklı bir birliktelik sağlanarak, sanayinin nitelikli bilgiye ve personele erişimi kolaylaştırılacak, rekabet gücümüz katma değeri yüksek, yenilikçi ve yüksek teknoloji ağırlıklı ürünler ve hizmetler üretebilecek sürdürülebilir bir yapıya kavuşacaktır. Ayrıca, bilgi ve deneyim akışıyla orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim oranının artırılması, akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının güçlendirilmesi ve somut çıktılar üretilmesi hedeflenmektedir. Kurulan işbirlikleriyle geleceğin sanayicileri desteklenecek, 3 yenilikçi uygulama ve ürünler geliştirilerek sanayicilere çözümler sunulacak, aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda seminer, eğitim, sertifika ve yüksek lisans programları tasarlanacaktır. Atılan imzalar sayesinde üniversite-sanayi işbirliği, üstün nitelikli inovatif ürün ve hizmet üretme çerçevesine başarı fotoğrafları koyacağız ve geleceğe ışık tutacağız."

İşbirliğiyle AR-GE ve ÜR-GE projeleri oluşturulacak

İki kurum arasında imzalanan protokolle şunlar hedefleniyor:

"İSO üyeleri başta olmak üzere Türkiye'nin AE-GE ve inovasyon kapasitesinin arttırılması, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere AR-GE ve ÜR-GE projelerinin oluşturulması, sanayinin ve üniversitelerin etkin, verimli ve etki odaklı birlikteliğinin sağlanması, sanayinin nitelikli bilgiye ve nitelikli personele erişiminin kolaylaştırılması, sanayinin rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilecek yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, sanayi ve üniversiteler arasında bilgi ve deneyim akışı sağlanarak orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlardaki üretim oranının artırılması, akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının arttırılması ve müfredattan sanayide uygulanabilir somut çıktılar oluşturulması, girişimcilik alanında işbirlikleriyle geleceğin sanayicilerinin desteklenmesi ve sanayicilere çözüm olabilecek yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesinin sağlanması ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyacağı konularda seminer, eğitim, sertifika ve yüksek lisans programlarının tasarlanması."