İSO Akademi'nin İlk Mezunları Sertifikalarını Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından kurulan İSO Akademi, Columbia Business School ile işbirliği kapsamında hayata geçirdiği "Stratejik Liderlik Yolculuğu" sertifika programında ilk mezunlarını verdi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, "İnovasyon, Liderlik, Strateji" olmak üzere üç farklı sertifika programını içeren ve 16 Mayıs 2024'te 15 farklı firmadan 25 kişinin katılımıyla başlayan "Stratejik Liderlik Yolculuğu" sekiz ay sürdü.

Alanında uzman farklı danışmanların yer aldığı 15 webinar oturumunun gerçekleştirildiği programda ilk mezunlara, İSO Odakule'de düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Açıklamada, sertifika törenindeki konuşmasına yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Akademi'nin ulaştığı başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

İSO Akademi'nin İSO'nun eğitim vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olarak sanayinin geleceğini şekillendirmek için emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bu program kapsamında Columbia Business School ile gerçekleştirilen işbirliği küresel ölçekte sanayi liderleri yetiştirmek adına büyük bir adım oldu. Programın başarısı, sanayi dünyasına genç yetenekleri kazandırarak üretim ekosistemine katkı sağlamasıyla kendini kanıtlamış durumda. Ne mutlu ki o gün ortaya konan hedef, bugün sizlerin almış olduğu bu eğitim neticesinde pratiğe dönüşüyor ve ilk mezunlarını veriyor. Bizim için de Columbia Business School gibi küresel çapta saygın bir eğitim kurumuyla gerçekleştirilen işbirliği, uluslararası eğitim ve sanayi entegrasyonu açısından önemli bir adım. Bu işbirliğinden aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde daha kapsamlı ve güçlü eğitim programlarını hayata geçireceğiz."

Üç farklı sertifika programı yer alıyor

Columbia Business School Türkiye temsilcisi Emeritus Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adey Zaghab da İSO ile yaptıkları işbirliğinden onur duyduklarını belirterek, "Türkiye piyasasını daha iyi tanımamıza ve Türkiye'nin kurumsal dünyasına en yüksek kalitede eğitim sağlama hedefimize bir adım daha yaklaşmamıza fırsat verdi. Bu öğrenme yolculuğunda katılımcılarımız, Columbia Business School işbirliğiyle sunduğumuz temalara, programlara ulaşma fırsatı elde etti. İSO ile daha pek çok işbirliği yapmak ve bu sayede Türkiye'deki yetenek ve liderlik gelişimi ihtiyaçlarını anlamak için çok istekliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, "Stratejik Liderlik Yolculuğu" sertifika programında yer alan "Liderlik: Kişiler, Ekipler ve Kurumlar" programı, liderlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için insan, bilgi ve süreçleri etkin şekilde yönetmelerine ilişkin eğitim olanağı sunuyor.

"Çığır Açan İnovasyon: Sistematik Yaratıcı Düşünme" programı, katılımcıların yenilikçi çözümler üretebilmeleri için Sistematik Yaratıcı Düşünme (SIT) yöntemini keşfetmelerine olanak verirken, "İş İçin Dijital Stratejiler: Yeni Nesil İşletmelere Öncülük Etmek" programı da kurumların dijital değişimi stratejik bir şekilde yönetebilen ve müşteriler için yeni değerler ve iş fırsatları yaratabilen liderlere yönelik bir eğitim olanağı sağlıyor.

İSO Akademi, bu yıl da uluslararası üniversitelerle işbirliği fırsatlarını sanayicilere sunmaya devam edecek.