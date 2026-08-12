Halkbank ve Vakıfbank Bölge Müdürlerinden MTSO'ya Ziyaret: Finansman İhtiyacı Masaya Yatırıldı

Göreve yeni başlayan Halkbank ve Vakıfbank Bölge Müdürleri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, deprem sonrası toparlanma sürecinde işletmelerin finansmana erişim ihtiyacı ele alındı.

Halkbank Malatya Bölge Müdürü Gökhan Yiğit ve Vakıfbank Malatya Bölge Habil Tunç, beraberinde şube müdürleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile bir araya geldiler.

Gerçekleşen ziyaretlerde Malatya ekonomisinin mevcut durumu ve Oda üyelerinin finansa ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Deprem sonrası işletmelerin ayağa kalkma döneminde en çok ihtiyacın finans olduğuna değinen Başkan Sadıkoğlu, özellikle firmaların işletme sermayesi ve yatırım finansmanı konusunda desteklenmesinin Malatya ekonomisinin toparlanma sürecini hızlandıracağını vurguladı.

"En sık gündeme getirdiğimiz konu, üyelerimizin finansa olan ihtiyacıdır"

6 Şubat'tan bugüne geçen 1280 günde en fazla dile getirdiği konunun işletmelerin finans ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde işletmelerimizin finansmana erişimi, üretimin ve istihdamın sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Malatya'nın güçlü bir şekilde ayağa kalkabilmesi için finans kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bankalarımızın üyelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmesi ve çözüm odaklı yaklaşımı, toparlanma sürecimize önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sadıkoğlu, göreve yeni başlayan Halkbank ve Vakıfbank bölge müdürlerine başarı dileklerini iletti.

Halkbank Malatya Bölge Müdürü Gökhan Yiğit ve Vakıfbank Malatya Bölge Müdürü Habil Tunç da MTSO Başkanı Sadıkoğlu'na ev sahipliği ve değerlendirmeleri dolayısıyla teşekkür ederek, Oda üyeleriyle yakın iletişim içerisinde olacaklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı