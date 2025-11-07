Haberler

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

Güncelleme:
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki son düşüşlerin alım fırsatı yarattığını belirterek, Kasım ayının yatırımcılar için olumlu geçeceğini söyledi. Memiş, "Küresel piyasalarda bilinçli bir köpük oluşturuluyor" ifadelerini kullanarak, ABD'deki hükümet krizinin piyasaları manipüle ettiğini öne sürdü. Ocak ayında ise yeniden yükseliş döneminin başlayacağını dile getirdi.

  • Gram altın 7 Kasım 2025 itibarıyla 8.887,85 TL seviyesinden işlem görüyor.
  • İslam Memiş, Kasım ayının yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor.
  • İslam Memiş, küresel piyasaların bilerek gerginleştirildiğini ifade ediyor.

Altın fiyatlarındaki sert düşüşlerin ardından yeniden toparlanma sinyali geldi. Yatırımcılar fiyat hareketlerini yakından izlerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GRAM ALTINDA GERİLEME MERKEZ BANKASI ETKİSİ

Geçtiğimiz günlerde 10 bin TL'yi aşan çeyrek altın, 7 Kasım 2025 itibarıyla 8.887,85 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın piyasasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Altın tarafında bir dinlenme süreci var. Gram altın ve ons altın şu anda 3.980-4.000 dolar aralığında seyrediyor. Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için gram altında düşüş yaşanıyor. Yatırımcılar, 'Ons altın yükseliyor ama gram altın niye düşüyor?' diye soruyor. İşte bu fark, Merkez Bankası etkisinden kaynaklanıyor" ifadelerine yer verdi.

KISA BİR DURGUNLUK YAŞANACAK

Memiş, altın fiyatlarında kısa süreli bir durgunluk yaşanacağını belirterek, "Bu ay, yani bir iki hafta içinde alımlar tamamlanacak" şeklinde konuştu.

"KÜRESEL PİYASALAR BİLEREK GERGİNLEŞTİRİLİYOR"

ABD'de yaşanan siyasi krizin piyasaları etkilediğini belirten Memiş, "Amerikan hükümeti kapalı, maaşlar ödenemiyor, bazı üsler kapanma riskiyle karşı karşıya. Bu süreç bilerek uzatılıyor, küresel piyasalarda gerginlik yaratılıyor" dedi.

"TAMAMEN KÖPÜK"

"Yine bir köpük olabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Tamamen köpük. Hükümeti bilerek kapalı tutuyorlar. Piyasalar gerilince 'merak etmeyin, hükümeti açtık' diyerek manipülasyon yapıyorlar. Küresel piyasaları bu şekilde yönlendiriyorlar."

"KASIM AYI ALIM FIRSATI SUNUYOR"

Memiş, Kasım ayının yatırımcılar için olumlu geçeceğini belirtti: "Kasım genelde iyi geçecek, çok gergin olmaya gerek yok. Vatandaşlar imkânı varsa düşen değerleri fırsat bilip alım yapabilir. Kenarda beklemek en doğru strateji. Aralık ayında yıl sonu pozisyon kapatmaları olacak, ocak ayında ise yeniden bir hikaye başlayacak."

Uzman, kısa vadeli dalgalanmalara karşı yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kasım sakin, ocak hareketli geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 429.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

