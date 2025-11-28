Haberler

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

Güncelleme:
Finans Uzmanı İslam Memiş, 2026 asgari ücrete yalnızca yüzde 20–22 oranında artış beklediğini açıkladı. Bu tahmin gerçekleşirse net asgari ücret yaklaşık 26 bin 966 TL olacak.

  • Finans Uzmanı İslam Memiş, 2026 asgari ücret zammının yüzde 20 ile 22 bandında olacağını öngördü.
  • İslam Memiş'in yüzde 22'lik tahmini gerçekleşirse, net asgari ücretin 26 bin 966 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
  • Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir ve bu komisyon işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur.

Milyonlarca asgari ücretli, 2026 yılında geçerli olacak maaş için Ankara'dan gelecek kararı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı toplantı öncesi ekonomik çevrelerden değerlendirmeler ardı ardına geliyor.

İSLAM MEMİŞ DE BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Altın ve piyasa analizleriyle bilinen Finans Uzmanı İslam Memiş, 2026 asgari ücret zammı için beklentisini açıkladı. Memiş, yeni yılda yapılacak artışın yüzde 20 ile 22 bandında olacağını öngördüğünü söyledi. Memiş ayrıca, bu oran dışında ek bir düzeltme yapılmasını beklemediğini belirtti.

TÜM HESAPLAR BU RAKAMA İŞARET EDİYOR

Memiş'in yüzde 22'lik tahmini gerçekleşirse, net asgari ücretin 26 bin 966 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak bu rakam, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle çalışanların beklentilerinin oldukça altında kalıyor. Uzmanlara göre, alım gücündeki kayıplar göz önüne alındığında yüzde 20–22 aralığındaki bir zam, asgari ücretliler için ciddi bir rahatlama sağlamayacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon, işçi–işveren–devlet üçlüsünden oluşan bir yapıdır.

1. KOMİSYON 15 ÜYEDEN OLUŞUR

  • Komisyonda toplam 15 kişi bulunur:
  • 5 üye işçi tarafını temsilen (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu – Türk-İş)
  • 5 üye işveren tarafını temsilen (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu – TİSK)
  • 5 üye hükümeti temsilen (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Bu üyeler birlikte karar alır.

2. KOMİSYON TEMMUZ VE ARALIK AYINDA TOPLANIR

Son yıllarda genelde yılda bir kez uygulanıyor; ancak ekonomik şartlara göre ara zam yapılabiliyor.

  • Komisyon genellikle:
  • Aralık ayında yeni yıl için,

Bazı dönemlerde Temmuz ayında ara artış için toplanır.

3. TOPLANTILARDA HANGİ VERİLER İNCELENİR?

Komisyonun temel aldığı kriterler:

  • Enflasyon oranı (TÜİK verileri)
  • İşveren maliyeti ve işletme giderleri (TİSK raporları)
  • Geçim maliyeti (Türk-İş "açlık-yoksulluk sınırı" raporları)
  • Ekonomik büyüme, işsizlik oranı, bütçe dengeleri
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın ekonomik sunumları dikkate alınır.

4. KARAR NASIL ALINIYOR?

Asgari ücret kararı oy çokluğu ile alınır.

Yani:

  • İşçi tarafı (Türk-İş)
  • İşveren tarafı (TİSK)
  • Devlet tarafı aynı fikirde olmak zorunda değildir.

Çoğu yıl işçi tarafı teklifi yeterli bulmadığı için çekimser kalır; karar devlet ve işveren oylarıyla geçer.

Devlet oyu belirleyicidir, çünkü hükümet tarafı 5 üyeyle kritik rol oynar.

5. CUMHURBAŞKANI ONAYINDAN SONRA RESMİ GAZETE'DE YAYINLANIR

Komisyon karar aldıktan sonra:

  • Çalışma Bakanı yeni rakamı açıklar
  • Karar Cumhurbaşkanlığı onayına gönderilir
  • Resmi Gazete'de yayımlanır
  • Yeni ücret 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girer
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMr Camel:

simdi den piyasaya yüzde 20 dayatılıyor ama erken seçim veya seçim geldiğinde hükümeti emekli edecek millet

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
