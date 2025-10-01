İslam İşbirliği Teşkilatı 14. İstatistik Komisyonu Toplantısı Ankara'da Yapılıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı, 14. İstatistik Komisyonu toplantısı (OIC-StatCom) 1-3 Ekim tarihlerinde başkentte yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İstatistik Komisyonu Toplantısının, 1-3 Ekim tarihlerinde Ankara'da Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ev sahipliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın başkanlığında yapılan toplantıda, 35 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkenin ulusal istatistik ofisleri ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcilerinin yer aldığı toplam 66 katılımcının bir araya geldiği belirtilen açıklamada, etkinlik kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında, istatistik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve veri kalitesinin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Toplantıda, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 51. Oturumu kapsamında yürütülen çalışmaların desteklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu oturumda alınan kararlarla uyumlu politikalar çerçevesinde, istatistik alanındaki uygulamaların hayata geçirilmesinin öngörüldüğü ve programın 3 Ekim'de TÜİK ev sahipliğinde düzenlenecek yan etkinlik ile tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

İstatistik alanında mutabakat zaptı imzalandı

İstatistik Komisyonu toplantısı kapsamında, TÜİK ile Arap Ülkeleri İstatistik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (AITRS) arasında, istatistik alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptının, Çetinkaya ve AITRS Başkanı Ziad Abdallah tarafından imzalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"TÜİK ile AITRS arasındaki bu önemli adımın, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında istatistiksel işbirliğinin geliştirilmesine ve ortak projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir."