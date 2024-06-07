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İşkur açıkladı: Kayıtlı işsiz sayısı mayısta 50 bin kişi azaldı

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İşkur, Mayıs ayı kayıtlı işsizlik rakamlarını açıkladı. Verilere göre, kayıtlı işsiz sayısı Mayıs ayında 50 bin 315 kişi azaldı ve yıllık bazda da yüzde 13,26 azalış gösterdi. Geçen yıl aynı ay 2 milyon 322 bin 919 olan kayıtlı işsiz sayısı bu Mayıs'ta 2 milyon 272 bin 604 olarak gerçekleşti. Aynı ayda İşkur aracılığıyla 147 bin kişi işe yerleştirildi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48,9'unu erkekler, yüzde 51,1'ini kadınlar oluşturdu. Ayrıca, kayıtlı işsizlerin yüzde 21'i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Mayıs ayında 50 bin 315 kişi azaldı. Kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda da yüzde 13,26 azaldı. Geçen yıl aynı ay 2 milyon 322 bin 919 olan kayıtlı işsiz sayısı bu Mayıs'ta2 milyon 272 bin 604 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında İşkur aracılığıyla 147 bin kişi işe yerleşti.

İŞSİZ SAYISI YÜZDE 13,26 DÜŞTÜ

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Mayıs 2024 İstatistik Bülteni'ne göre kayıtlı işsiz sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,26 düştü.

Bir önceki ay 2 milyon 322 bin 919 kişi olan kayıtlı işsiz sayısı bu Mayıs ayında 2 milyon 272 bin 602 olarak kaydedildi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 48,9'unu erkekler oluştururken yüzde 51,1'i kadınlardan oluştu. Kayıtlı işsizlerini yüzde 21 de 15-24 arası yaş grubunda yer alan gençlerde oluştu.

147 BİN 867 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İşkur tarafından Mayıs ayında 147 bin 867 kişi işe yerleştirilirken söz konusu kişilerin yüzde 63,6'sını yani 94 bin 22'sini erkekler oluşturdu. Mayıs ayında 53 bin 845'i kadın da yine İşkur aracılığıyla işe yerleşti.

Bültende 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 582 bin 667 işe yerleştirmeye aracılık edildiği belirtildi.

EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRME YAPILAN SEKTÖRLER

Ocak-Mayıs 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "İmalat alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi" mesleklerinde gerçekleşti.

Kurum, Ocak-Mayıs 2024 döneminde 211 ben 526 kadın, 184 bin 220 genç, 16 bin 763 engelli ve 107 bin 476 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

MAYIS AYINDA 286 BİN 845 AÇIK İŞ ALINDI

Mayıs ayında İşkur'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 286 bin 845 oldu. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 1 milyon 144 bin 857 açık iş alındı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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