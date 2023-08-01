İŞKUR'dan 81 il 922 ilçe belediyesinde işçi alımı! KPSS, taban puan, mülakat şartı yok

İŞKUR'dan KPSS, taban puan, mülakat şartsız işçi alımı! Her yıl milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımı sayfası güncellendi. 81 il ve 922 ilçe belediyesini kapsayan ilanlarda her belediye ihtiyaç duyduğu personeli ve şartları yazılı olarak bildiriyor. Vasıflı veya vasıfsız işçi alımları için paylaşılan güncel ilanlar ve son başvuru tarihleri haberimizde...

İşkur'dan Türkiye genelinde belediyeleri kapsayan vasıflı ve vasıfsız işçi alımı! KPSS, taban puan, mülakat şartı olmadan kabul edilecek başvurularla binlerce personel alınacak. Kurum dışı kamu işçi alımı ilanı kapsamında yayımlanan ilanlara göre son başvuru tarihlerini ve ilan şartlarını takip etmek gerekiyor.

Kurum dışı işçi alımı kapsamında; İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne temizlik işçisi, iş makinası operatörü, kreş öğretmeni, beden işçisi, güvenlik görevlisi, ağır vasıta şoförü alınacak.

İstanbul'da yer alan Sultangazi Belediyesi'nin açtığı iş ilanına göre ise; 30 beden işçisi ve şoför istihdam edilecek.

Sakarya Serdivan Belediyesi'nin paylaştığı ilana göre, 11 çöp kamyon arkacısı, 10 çöp kamyon şoförü alımı yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurum dışı işçi alımı ilanında paylaşılan bilgiere göre 2 yüzme antrenörü istihdam edilecek.

BELEDİYELERLE SINIRLI DEĞİL

Kurum dışı işçi alımı ilanları sadece belediyeleri kapsamıyor. Kadroya alınmayacak ancak kamu kurumlarında görev yapacak personeller için de ilanlar bulunuyor. İSBAK, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi A.Ş, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Aydın Kuşadası Müze Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret Borsası gibi birçok kurum alım yapıyor.

İşte; İŞKUR kuum dışı kamu işçi alımlarından bazıları ve son başvuru tarihleri:

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.İSBAK 30.09.2023

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. 27.09.2023

İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. 30.09.2023

İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. 30.10.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.09.2023

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi 31.12.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.09.2023 (1)

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 04.08.2023

İstanbul Güven Su San. ve Tic. A.Ş. 10.08.2023

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turz. ve Tic. A.Ş. 10.08.2023

İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 05.08.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 10.08.2023

Aydın Kuşadası Müze Müdürlüğü 07.09.2023

İstanbul Güven Su San. Ve Tic. A.Ş. 17.08.2023

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. 17.08.2023

İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 14.08.2023

Eskişehir Ticaret Borsası 15.08.2023

Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San.Tic.A.Ş -21.08.2023

Aydın Müze Müdürlüğü Tralleis Antik Kenti Kazısı 07.09.2023

İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.08.2023

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